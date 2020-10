Cuando una ex asistente de Gabriela Spanic supuestamente la envenenó con dosis de sulfato de amonio

Uno de los momentos más fuertes que Gabriela Spanic ha vivido, es cuando supuestamente María Celeste Fernández Babio, quien fuera su asistente personal, la envenenó a ella, a su hijo Gabriel de Jesús y a otros familiares con pequeñas pero constantes dosis de sulfato de amonio. Al parecer su ex asistente le dió un poco de este compuesto químico en las comidas y bebidas que ingería durante cuatro meses. Han pasado ya 10 años de aquella experiencia vivida y que al día de hoy, la actriz venezolana sigue padeciendo las secuelas.

¿Qué es el sulfato de amonio?

Es una sal inorgánica que constituye una importante fuente de nitrógeno (N) y azufre (S) para la nutrición de cultivos. Se puede utilizar como un fertilizante de aplicación directa y también como componente en mezclas NPK y los fertilizantes compuestos. En bioquímica, se usa para precipitar fraccionadamente las globulinas que no son solubles en agua y para diferenciarlas de las glóbulos rojos. En la agricultura es usado ampliamente como fertilizante, tanto para fertirrigación como para aplicación directa al suelo por productores de hortalizas

La hermosa actriz Gabriela Spanic, recordada por su doble protagónico en el melodrama "La Usurpadora", calificó todo esto como "intento de homicidio" en una entrevista con TVyNovelas, pues tanto su vida como la de su hijo corrieron riesgo tras verse expuestos durante 4 meses al nocivo veneno en su comida.

Todavía tomamos medicamentos, a mi hijo le quedó el estómago perezoso y le mandan un medicamento que lo tiene que tomar casi de por vida para poder ir al baño.

El hijo de Gabriela Spanic tiene hoy en día 12 años de edad. Foto: Instagram @gabyspanictv

Tras la denuncia de Gabriela Spanic sobre el supuesto intento de homicidio, en agosto del 2010 María Celeste (una fanática de origen argentino que se convirtió en su asistente personal) fue encarcelada durante el proceso de investigación, sin embargo dos años después fue absuelta de los cargos por falta de pruebas. "Desde el punto de vista médico legal no existen elementos para determinar que Gabriela Spanic, Norma Josefina Utrera de Spanic, Lorena Cruz Camacho y Gabriel de Jesús Spanic, hayan sufrido un envenenamiento o intoxicación por sulfuro de amonio, por lo que con ello quedaba claro que, científicamente, no había sido posible que el supuesto envenenamiento fuese real", dijo el abogado de la ex asistente de la actriz a People en Español en 2012.

Gabriela Spanic ha pedido justicia ante el envenenamiento

Gabriela Spanic mencionó a TVyNovelas: "ella quedó absuelta de todo, no tuve justicia, no hubo justicia para con mi hijo ni para conmigo, ni para con mi familia". Asimismo en su momento el papá de María Celeste salió en defensa de su hija en el programa Escándalo TV, asegurando que todo se trata de una mentira maquiavélica: "eso es una mentira que se ha hecho. Descarto categóricamente lo que se está diciendo, la persona que lo dijo tiene que estar bien retorcida por haber hecho esas declaraciones".

Es totalmente falso, yo no me he perdido ninguna audiencia de mi hija, desde el primer momento he estado presente, yo le podría decir y asegurar que todo se está aclarando. Es una vulgar mentira lo que se está diciendo, sé de cómo está esto, a mí nadie me cuenta nada.

Gaby Spanic ha contado que contrató a María Celeste en enero de 2009 como asistente personal, cuando regresó a México tras ocho años de ausencia para grabar "La dueña de tu amor". En abril de 2010 fue cuando tanto su madre como su hijo, su cuidadora y ella misma empezaron a sufrir dolores abdominales, vómito, vértigo, escalofríos, dolor de cabeza y debilidad generalizada. El diagnóstico médico de envenenamiento les hizo caer en que la única persona de la casa que no estaba enferma era la asistente, quien además, evitaba comer y beber cuando estaba allí bajo el pretexto de que ya había comido algo fuera.

Supuestamente cuando la ex asistente fue detenida por las autoridades correspondientes, le encontraron dos ampolletas de sulfato de amonio en su bolso.