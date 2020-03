"Cuando uno se acepta y se ama se refleja en la vida": Dennis Arana de La Academia

Dennis Arana, uno de los cinco mejores de La Academia en su edición 2019-2020, en entrevista con periódico EL DEBATE habló sobre su estancia en el reality show, la manera en que cambió su vida, la presentación que marcó un antes y un después en el proyecto y lo que viene ahora en su carrera artística.

El joven de 21 años originario de Guatemala fue una de las voces más poderosas dentro del proyecto de Tv Azteca, pero el quinto juez decidió que ocuparía el cuarto lugar de la competencia de talentos.

Desde el inicio de La Academia, Dennis, conocido como "El Chapín de Oro" por sus seguidores, demostró ser uno de los talentos más completos dentro de la casa, durante las transmisiones en vivo siempre se mostró transparente con respecto a sus sentimientos y su manera de ser, lo que le valió miles de fans en países de habla hispana.

En entrevista con periódico EL DEBATE definió su experiencia en La Academia como algo que cambió su vida, sus sentimientos, su seguridad, su manera de verse a sí mismo y lo que lo hizo amarse como es, la mejor experiencia que ha tenido, así como una de las más difíciles.

Para Dennis, uno de sus momentos favoritos fue el entrar a la casa por primera vez, porque fue un sueño hecho realidad que tenía desde que era muy pequeño, sin duda un día que recordará por toda su vida con mucho cariño y emoción.

Por otro lado, el momento más difícil que vivió durante su estancia en el reality show fue el tener que hablar abiertamente sobre su orientación sexual, ya que gran parte de su familia no lo sabía y fue muy duro para él asimilarlo estando dentro de la casa sin comunicación con sus seres queridos.

Dos de sus presentaciones favoritas en La Academia, fueron; 'Como yo te amo' y 'Born This Way', ya que con la primera aprendió a amarse a sí mismo y aceptarse y con la segunda disfrutó demasiado la interpretación y compartirlo con todas las personas, pues fue muy feliz durante esa canción. Por otro lado, el interpretar 'Mi Mayor Anhelo' fue todo un reto para él, sobre todo por el género, debido a que nunca había cantado con banda.

La presentación de 'Born This Way' sin duda marcó un antes y un después en la historia de La Academia y de acuerdo con el finalista llegó a sentir cierto miedo cuando le dieron el tema, sobre todo por la aceptación del público, ya que por primera vez se tocaban estos temas en televisión abierta, sin embargo, se dio cuenta estando fuera de la competencia que tuvo muchísima aceptación y es una de las favoritas de la gente.

Actualmente Dennis Arana se encuentra concentrado en la gira de La Academia 2020 y posteriormente se enfocará en su carrera musical individual, así como en futuros proyectos que son de su agrado, como el teatro musical, la conducción y la actuación.

Ya me quiero dedicar a cantar pop, me encanta, y a trabajar, sacar más música y darle a toda la gente que me está apoyando este material. Me encanta también el teatro musical y la televisión, si en algún momento se diera la oportunidad de hacer teatro musical o alguna serie, estaría dispuesto".