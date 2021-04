¿Cuándo vendrá BTS a México? ¿Tenían contemplado al ARMY mexicano en el Map of the Soul Tour?

Este lunes se volvió trending topic "BTS en México" en Twitter, pero no porque haya sido confirmado un concierto de "Los chicos a prueba de balas" en nuestro país, sino porque el ARMY mexicano está convencido de que una de las fechas secretas para el "Map of the Soul Tour", era para tierras aztecas.

Como el ARMY sabe, el "Map of the Soul Tour" daría inicio el 11 de abril de 2020 en el Estadio Olímpico de Seúl, Corea del Sur, sin embargo, cuando al agencia que representa a BTS dio a conocer las fechas y las ciudades que Bangtan visitaría con este nuevo tour, aún no había sido declarada la pandemia del Covid-19.

Las primeras fechas del tour de BTS tuvieron que ser pospuestas y posteriormente Big Hit Entertainment (hoy HYBE Corporation), anunció que el "Map of the Soul Tour" era cancelado definitivamente. Hasta el momento es incierta la fecha en la que "Los Príncipes del Pop" lleven a cabo una nueva gira de conciertos a nivel mundial.

Cuando se anunciaron las fechas para el "Map of the Soul Tour", había dos fechas secretas: el 13 y 14 de junio de 2020. El ARMY azteca tiene la teoría de que BTS daría por lo menos un concierto en México en dichas fechas.

Una ARMY comentó en Twitter: "BTS en México significa muchas cosas, para ARMY México sería un nuevo comienzo (mejorar la experiencia de BTS en México a comparación de la anterior), sería otra oportunidad para ARMY latam pueda asistir (así como el concierto de Brasil), sería felicidad en cada aspecto".

Cabe mencionar que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, integrantes de BTS, han venido a México en tres ocasiones:

Octubre de 2014 - festival "Music Bank in México" en la Arena Ciudad de México.

Julio de 2015 - concierto en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México, como parte del "BTS Live Trilogy. Episode II: The Red Bullet".

Marzo 2017 - convención "KCON México" en la Arena Ciudad de México.

Otra ARMY resaltó que BTS es "la fuerza que me inspira a seguir adelante, es mi amor ya que ellos me están enseñando a quererme, son mi esperanza de que todo será mejor y sobre todo mi felicidad. ¿Habrá concierto aquí en México? Realmente me interesa, sería algo mágico".

"BTS en México" también fue tendencia en Twitter, luego de que se anunciara la colaboración de la agrupación surcoreana con McDonald's, para la promoción de su nuevo paquete "BTS Meal". Dicho paquete estará disponible en 50 países al rededor del mundo y en México estará disponible a partir del 1 de junio.

¿En que consistirá el paquete "BTS Meal"? Se diseñó de acuerdo con las preferencias de Bangtan; consistirá en McNuggets de pollo de 10 piezas, papas fritas medianas y una bebida mediana, junto con chile dulce y salsas cajún, que se desarrollaron en el McDonald's coreano. Esta colaboración es parte del programa de menú exclusivo de celebridades de McDonald's.