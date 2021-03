¿Cuándo y cómo ver el documental completo de Demi Lovato?

Estados Unidos.- El pasado martes 23 de marzo se estrenó la primera parte de la docu-serie de la cantante Demi Lovato, en donde abre su corazón y hace un duro repaso de su vida, desde los inicios de su carrera hasta lo que hoy ha hecho a sus 28 años de edad, pero sin duda lo más impactante es sobre su sobredosis de 2018, la cual la puso al borde de la muerte.

La primera parte de "Dancing with the Devil" fue estrenada en dos partes, dos episodios de poco más de veinte minutos cada uno, que relatan lo qué sucedió aquella noche en la que abusó de las sustancias y tuvo una fuerte recaída que casi acaba con su vida, pero la historia queda incompleta y muchos se cuestionan por qué.

Bueno, Demi Lovato decidió dividir su docu-serie en cuatro partes, sin embargo, en dos estrenos diferentes que terminarán por juntar un proyecto completo de más de una hora y media. Es en YouTube en donde se encuentra de momento la primera parte, pero hasta el 30 de marzo cuando esté disponible en un formato completo.

El próximo martes se estrena el desenlace de la historia de la cantante estadounidense, es decir, la segunda parte, dos episodios en los que hará declaraciones todavía más fuertes de las que ya ha hecho en lo que va del documental.

Así que el próximo martes 30 de marzo podrás disfrutar de la historia completa en YouTube, aunque por ahora puedes ver la primera parte o escuchar el primer adelanto de su nuevo disco, el séptimo material discográfico que llegará el 02 de abril.

Lovato lanzó el tema 'Dancing with the Devil' como sencillo líder de su nuevo disco titulado "Dancing with the Devil... The art of starting over", el cual estará llegando el próximo 02 de abril y estará disponible en todas las plataformas digitales para su reproducción.

De momento se espera que la cantante anuncie también el lanzamiento del video oficial de su primer sencillo, ya que llegó sin video musical, sin embargo, se ha revelado que ya está en grabaciones y será difícil de ver, ya que plasmará sus días internada en el hospital y al borde de la muerte.

