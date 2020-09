¿Cuándo y de qué se trata "Marry me", película protagonizada por Jennifer López, Maluma y Owen Wilson?

Jennifer López, Owen Wilson y Maluma protagonizan la película "Merry me" (un filme de género comedia romántica). La película está dirigida por Kat Coiro (FX's It's Always Sunny in Philadelphia, Netflix's Dead to Me) a partir de un guión de John Rogers y Harper Dill, basado en la novela gráfica de Bobby Crosby.

De acuerdo con Universal Pictures, "Merry me" será estrenada en las salas de cine el febrero de 2021, el día de San Valentín. ¿De qué trata la película protagonizada por Jennifer López, Maluma y Owen Wilson? J.Lo interpreta a la superestrella musical Kat Valdez y Owen a Charlie Gilbert, un profesor de matemáticas, unos desconocidos que acceden a casarse antes de conocerse. Se trata de una estrella del pop que termina casándose con un fan cualquiera de la audiencia.

En "Marry Me" el reguetonero Maluma interpreta a Bastian, un rockero comprometido Kat Valdez (personaje de Jennifer López), a quien le rompe el corazón poco antes de su boda en el Madison Square Garden. El profesor de matemáticas de secundaria, además divorciado, asiste al concierto de Kat "arrastrado" por su hija Lou (Chloe Coleman) y su mejor amiga (Sarah Silverman).

Cuando Kat se entera, segundos antes de su boda, que Bastian la ha engañado con su asistente, su vida gira a la izquierda cuando tiene un colapso en el escenario, cuestionando el amor, la verdad y la lealtad. A medida que su mundo de gasa se desvanece, mira a los ojos a un extraño, un rostro entre la multitud... Charlie Gilbert. Recientemente en sus redes sociales Jennifer López compartió las primeras imágenes de "Marry me".

En el programa The Tonight Show, Jennifer López dio a conocer que además de protagonizar "Merry me", trabajó en la banda sonora de la película. "Hice un álbum con esta película, así que hay canciones nuevas, música nueva, así que es emocionante, tengo de seis a ocho canciones y Maluma hace dos o tres".

Jennifer López ha destacado tanto en la actuación como en la música, algunas de sus películas más populares son: "Selena" (1997, por la que ganó una nominación a los Globos de Oro en la categoría de Mejor actriz), "Anaconda" (1997), "Nunca más" (2002), "Sueño de amor" (2002), "El plan B" (2010) y "Hustlers" (2019), por la que fue nominada a los Globos de Oro pero como Mejor actriz de reparto.

Maluma, por su parte, lanzó en agosto pasado su nuevo álbum "Papi Juancho". En una entrevista que Sony Music México compartió con EL DEBATE, Juan Luis Londoño Arias (nombre real del reguetonero) hizo especial énfasis en que "este álbum es muy especial para mí, es mi esencia, con lo que crecí, la música que disfruto con mis amigos. En el disco está mi gusto personal a nivel de reguetón, por eso quise invitar a los artistas que me han inspirado".

Owen Wilson además de actor es humorista y guionista. Conocido principalmente por sus papeles en "Zoolander" y "Shanghai Noon". Como guionista estuvo nominado al Óscar al mejor guion original por el guion de la película "The Royal Tenenbaums", escrito junto a Wes Anderson, con quien ha colaborado como actor en varias de sus películas.

Maluma lleva a cabo su debut en el cine de la mano de Jennifer López. Foto: Instagram @jlo

