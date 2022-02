¿Cuándo y en dónde se estrenará "Soundtrack #1", drama de Park Hyung Sik, miembro del Wooga Squad?

El cantante y actor Park Hyung Sik de 30 años de edad, originario de Yongin, en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, protagonizará el drama "Soundtrack #1" junto a la actriz Han So Hee. Este nuevo K-Drama es dirigido por Kim Hee Won, la misma persona que dirigió la exitosa serie "Vincenzo".

"Soundtrack #1" es descrita como un drama musical. La historia gira alrededor de un hombre y una mujer quienes han sido los mejores amigos durante 20 años. Sin embargo, sus sentimientos darán un giro total, cuando por ciertas circunstancias, deberán permanecer en la misma casa durante dos semanas. El drama será estrenado el próximo mes de marzo a través de la plataforma de streaming Disney +.

Park Hyung Sik interpretará a "Han Sun Woo", un exitoso fotógrafo y un hombre de pocas palabras, sin embargo, tiene una personalidad cálida y afectuosa. Por su parte, el personaje de la actriz Han So Hee de 27 años de edad, será "Lee Eun Soo", una letrista divertida y honesta que no tiene miedo de decir lo que piensa.

Los fans de Park Hyung Sik y Han So Hee esperan con ansias el drama.

Park Hyung Sik forma parte del Wooga Squad, el famoso grupo de amigos conformado por el cantante V de BTS, el cantautor y rapero Kwon Sung-hwan, mejor conocido como Peakboy, así como los actores Choi Woo Shik y Park Seo Joon.

Otros de sus proyectos actorales han sido "Hwarang: The Poet Warrior Youth", drama en el que actuó junto a sus amigos Park Seo Joon y Kim Taehyung (V), uno de los cantantes de BTS. También en las series "Strong Woman", "Suits", "Happiness" y muchas más.

Por su parte Han So Hee, en el 2021 protagonizó junto al actor Song Kang el drama romántico "Nevertheless" ("Aun así" en Latinoamérica) y "Mi nombre" al lado de "Ahn Bo Hyun. Anteriormente, fue confirmada como protagonista de "Gyeongseong Creature" al lado de Park Seo Joon, gran amigo de Park Hyung Sik.

Regresando al drama "Soundtrack #1", además de la fecha de estreno y la plataforma donde estará disponible, se dieron a conocer un par de canciones que forman parte de la banda sonora.

Se trata de "Love beyond words" cantada por Kyuhyun de Super Junior y producida por DOKO; es una balada que combina una melodía conmovedora y letras poéticas, con la voz destacada del Idol.

Otra de las canciones del OST de "Soundtrack #1", es "Want to be happy", a cargo de Park Bo Ram, quien también participó en la escritura de la letra. Es una balada delicada que comienza con un instrumental de guitarra tranquilo y se basa en un arreglo de orquesta; trata sobre una persona que quiere encontrar el amor nuevamente y ser feliz, a pesar de la expectativa de que la felicidad termine con la ruptura.

Leer más: Choi Woo Shik agradece apoyo del Wooga Squad, entre ellos V de BTS, durante "Aquel año nuestro"

La producción del drama no usó los tradicionales teasers, sino que lanzó MVs con ambas canciones, utilizando fotografías de Park Hyung Sik y Han So Hee.