"Cuando yo me muera, les voy a avisar", con humor, César Bono desmiente el rumor de su fallecimiento

En redes sociales surgió el rumor de la muerte del actor y comediante César Bono, el querido "Frankie Rivers", en la exitosa serie de televisión "Vecinos". Ante la preocupación de sus miles de seguidores, al no saber si se trataba de una fake news, él mismo lo ha desmentido en unos programas de televisión, mencionando haber asistido al hospital hace unos días, pero nada de que alarmarse.

En una entrevista vía telefónica para el programa "Chismorreo" de Multimedios, con el humor que lo caracteriza, César Bono, de 71 años de edad, manifestó que él avisará cuando muera.

Andaba de parranda nada más, aquí estoy, todavía no me muero, cuando yo me muera, les hago una promesa, les voy a avisar.

El respetado histrión, protagonista de la obra de teatro "Defendiendo al cavernícola", dijo no saber el porqué surgió la fake news de su fallecimiento. "No entiendo de dónde salió este comentario, estuve en el hospital, pero estuve unas horas".

Asimismo, César Bono le envió un mensaje de audio a través de WhatsApp al periodista de espectáculos Alex Kaffie, uno de los conductores del programa "Sale el sol" de Imagen Televisión. "Aquí estoy, no sé por qué salió ese chisme, pero estoy aquí, en cuanto vi los buenos días te contesté, aquí estoy, es una gran mentira, no veo ninguna justificación".

El actor mencionó que hace unos días, fue al hospital para el cambio de una sonda biliar y que el tiempo que permaneció en el nosocomio, fue aproximadamente una hora. "No creo que porque me hayan visto entrar, piensen que estoy muerto, no estoy muerto, andaba de parranda, te mando abrazos".

Desde hace unos años, César Bono ha enfrentado varios problemas de salud. En el 2018 sufrió nueve infartos (uno al miocardio y ocho cerebrales). Esto le dejó severas secuelas, entre estas, problemas de movilidad en gran parte de su cuerpo, por lo cual tuvo que recurrir a utilizar un bastón y silla de ruedas para apoyarse.

En marzo de este año, fue hospitalizado de emergencia debido a una hemorragia provocada por una úlcera estomacal. Posteriormente, el actor originario de la Ciudad de México, fue sometido a una cirugía por una perforación en el duodeno, permaneciendo varios días en terapia intensiva.