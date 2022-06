¿Cuántas colaboraciones musicales ha tenido Shakira?

La cantante y compositora colombiana Shakira, no solo ha demostrado a sus fans y a la industria musical que sus caderas no mienten, sino que cada colaboración que lleva a cabo con otros artistas, causa gran sensación. Como olvidar el sexy movimiento de caderas junto a Beyoncé y su baile bajo la lluvia, o su paseo en bicicleta por su tierra natal con su entrañable amigo Carlos Vives.

A lo largo de su carrera musical, ha realizado más de 20 colaboraciones con diversos artistas. Sin duda alguna, una de las mejores duplas de la música en español ha sido Shakira y Alejandro Sanz. La cantante colombiana grabó con el intérprete español el tema "La Tortura", que fue el primer sencillo de su aclamado álbum "Fijación oral vol. 1". En esta producción, también están los temas "No" y "Día especial", con el fallecido cantautor argentino Gustavo Cerati.

Un par de años después, repitieron esta exitosa fórmula. Alejandro Sanz invitó a Shakira a grabar el tema "Te lo agradezco, pero no", de su álbum de estudio "El tren de los momentos".

Dos mujeres realmente bellas, talentosas y sexys en un mismo video, claro que es posible. Beyoncé y Shakira grabaron la canción "Beautiful liar", que forma parte del álbum "B'Day (Deluxe Edition)" de "Queen B", ex integrante del grupo Destiny's Child.

Para "Oral fixation vol. 2", su séptimo álbum de estudio, la intérprete originaria de Barranquilla, Colombia, incluyó otras dos exitosas colaboraciones: "Ilegal" con el guitarrista mexicano Carlos Santana y "Hips don't lie", con el rapero haitiano Wyclef Jean.

La canción "Waka Waka (This Time for Africa)", es considerado uno de los más emblemáticos himnos de la Copa Mundial de la FIFA. La colombiana lo grabó para el Mundial de Sudáfrica, en colaboración con el grupo sudafricano Freshlyground.

Shakira grabó otra canción para el Mundial de Futbol de la FIFA, pero no tan exitoso como "Waka Waka". Se trata de "La La La (Brazil 2014)" con el cantante brasileño Carlinhos Brown, el himno del Mundial de Brasil.

Shakira y Rihanna grabaron "Can't remember to forget you", para el álbum homónimo de la colombiana.

Para su undécimo álbum de estudio, "El Dorado", Shakira incluyó estas colaboraciones: "Chantaje" y "Trap" con Maluma, "Perro fiel" con Nicky Jam, "Comme moi" con Black M y "Déjà vu" con Prince Royce.

Otra de las grandes colaboraciones de Shakira, es la que llevó a cabo con su querido amigo, el cantautor colombiano Carlos Vives, montados en "La Bicicleta", recorriendo Barranquilla, Colombia.

No podemos dejar de mencionar "Girl like me", la colaboración de Black Eyed Peas y Shakira, así como "Te felicito", a dueto con Rauw Alejandro.