¿Cuántas hijos tiene la vedette mexicana Lyn May y a qué se dedican?

México. Lyn May es una de las exvedettes mexicanas que a través de los años se ha mantenido vigente en el mundo del espectáculo a través de su trabajo y últimamente en las redes sociales es la sensación.

Lyn May también siempre ha hablado de sus exesposos y vida personal, pero pocas veces exhibe imágenes de las hijas que tiene, aunque sí suele hablar de ellas cuando se lo preguntan.

Quizá pocos saben que Lyn May tiene tres hijas a quienes adora y siempre ha apoyado para que salgan adelante en la vida, aunque a ninguna le dio por seguir sus pasos en el mundo del espectáculo.

Lyn May tuvo a sus primeras dos hijas con su primer esposo a quien conoció cuando tenía 14 años de edad; él le llevaba 26 años en la edad y con él las tuvo. Ellas se llevan un año de diferencia en sus edades.

En varias entrevistas, Lyn May ha contado que dejó al padre de sus hijas porque la golpeaba para que perdiera a sus bebés que esperaba, además la obligaron a casarse con él y por eso decidió irse de su lado.

Hasta ahora Lyn May no ha hecho público quién es el padre de su tercera hija, pero sí ha manifestado que siempre a sus hijas les hicieron bullying sus amigos en la infancia tras saber que su mamá era la famosa Lyn May.

Lyn May también ha compartido que sus hijas fueron a la misma escuela que iban los hijos de Andrés García, en CDMX, y que dos de ellas fueron acosadas durante mucho tiempo por parte de los hijos del actor.

Lyn May también ha señalado que tuvo que dejar solas a sus hijas muchas veces porque ella tenía que irse a trabajar, por tal motivo pasaba poco tiempo con ellas, pero con el tiempo pudo perdonarse y ahora está muy unida a ellas.

"Me admiran mucho, me quieren mucho. Les di de todo a las 3, carros, casas. Las amo, las quiero mucho", expresó la señora Lyn May en entrevista con un programa de espectáculos.

Y la felicidad de Lyn May en el seno familiar es mucho más grande ahora porque sus hijas le han dado tres nietas y dos nietos, y ellas se dedican al hogar y al cuidado de sus respectivos hijos.

Liliana Mendiola Mayanes es el nombre real de Lyn May, quien nació en Acapulco de Juárez, Guerrero, México, en 1952; según información en su biografía es la mayor de cinco hermanos, son de ascendencia china.