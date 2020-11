Estados Unidos.- Continúa la temporada de premios y esta noche es el turno de los American Music Awards, en donde compiten artistas como Ariana Grande, The Weeknd, Lady Gaga, Taylor Swift y muchos más. Este año, al igual que en otros eventos, el formato será completamente distinto, debido a la actual pandemia por Covid-19.

Aunque son momentos difíciles, la producción promete darlo todo y estar a la altura de años anteriores. Este año la conducción estará a cargo de Taraji P. Henson y habrá increíbles actuaciones como de Maluma, Katy Perry, Dua Lipa, Jennifer López, Shawn Mendes, Billie Eilish, Bad Bunny, Justin Bieber, Jhay Cortez y Lil Baby.

Aunque Ariana Grande dirá presente en la ceremonia, la cantautora de 28 años no tendrá ninguna presentación, pero compite con grandes artistas en distintas categorías, como Colaboración del año y Video de música favorito por su aclamada colaboración con Lady Gaga, 'Rain on me'. Además, compite contra BTS, Billie Eilish, NCT 127 y EXO en Artista social favorito.

Las apuestas están hechas y se cree que Ariana Grande sea una de las estrellas triunfadoras de esta noche. Recordemos que la joven nació para ser una mujer exitosa en el mundo y como prueba de esto están las ventas y la buena recepción que ha tenido su música a lo largo de los años desde su debut en la industria musical. Recientemente hizo historia al debutar en el número uno con su nuevo álbum "Positions" en la lista de popularidad de Billboard.

¿Cuántas nominaciones tiene Ariana Grande en los American Music Awards 2020?. Foto: Instagram

Su nuevo material discográfico logró debutar en el número uno de la lista de Billboard Hot 200 album chart con más de 174 mil copias vendidas en los Estados Unidos en su primera semana y con 173.5 millones de reproducciones en plataformas de streaming, siendo este el álbum con más ventas desde que la lista comenzó a tomar en cuenta los armados discográficos.

Su tema 'positions', que da nombre al disco, por otro lado, bajó una posición en el Billboard Hot 100, cayendo al número dos desde su debut la semana pasada en el número uno de la lista, pero continúa siendo número uno en la lista de Global 2020.

Asimismo, el tema '34+35' logra debutar en el número ocho de la lista y se convierte en el éxito top 10 número 18 de su carrera. Ariana Grande es la tercera artista en el mundo con más éxitos top 10 del mundo con 14 y 18 en general, donde se incluyen colaboraciones y canciones no provenientes de sus discos.

Positions de Ariana Grande ha logrado un gran éxito comercial. Foto: Instagram

Para "Positions", su nuevo disco, Ariana Grande se involucró con otros ritmos, como el R&B, en el que entró de lleno después de jugar un poco con él en sus pasados álbumes, demostrando que es una artista muy completa, ya que muchos no tienen el placer de decir que han logrado gran éxito y excelente recibimiento en distintos géneros musicales.

Cuenta con canciones increíbles y con distintas letras, entre los temas se destacan 'Shut up', '34+35', 'Motive' con Doja Cat, 'Off the table' con The Weeknd, 'My hair', 'Nasty' y la balada romántica 'pov'. Todos los nombres fueron estilizados una vez más en minúsculas como lo hizo con "Thank U, Next".