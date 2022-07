¿Cuántas parejas sentimentales ha tenido Ben Affleck, además de Jennifer López?

Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro. Tuvimos eso. Y mucho más. La mejor noche de nuestras vidas. Gracias a la capilla Little White Wedding por permitirme usar la sala de descanso para cambiarme mientras Ben, se cambiaba en el baño de hombres.

En abril del año pasado, "Bennifer" sorprendió al showbiz al dar a conocer que retomaban su relación, a 17 años de haberse separado . Un año después, Ben Affleck volvió a darle otro anillo de compromiso y el pasado 16 de julio, se casaron en Las Vegas, Nevada. La cantante compartió los detalles de su boda, a través de su boletín On the JLo:

Tenían planificado casarse en septiembre del 2003; cuatro días ante de la boda, anunciaron que fue pospuesta, "debido a la excesiva atención de los medios", notificó la pareja en un comunicado. Finalmente, en enero de 2004, dieron a conocer su separación, alegando que no pudieron lidiar con la atención mediática que provocaba su relación.

En la década de los 90's, Ben Affleck tuvo un noviazgo con la actriz y cantante estadounidense Gwyneth Paltrow . Trabajaron juntos en "Shakespeare in Love" y terminaron su relación a fines de aquella década. Al poco tiempo, protagonizaron la película "Bounce" y retomaron su romance, separándose definitivamente en octubre del 2000.

Tras darse a conocer la boda de Jennifer López y Ben Affleck , muchas personas han mostrado su interés, en conocer el historial amoroso del actor, director, productor y guionista estadounidense , ganador del Premio Óscar en la categoría "Mejor guion original", por la película "Good Will Hunting".

Ben Affleck y Jennifer López son la pareja del momento del showbiz y no es para menos, ya que el pasado fin de semana, contrajeron matrimonio en una capilla de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos , donde los testigos de esta boda, fueron los hijos que tuvieron en sus anteriores relaciones: Max y Emme, los mellizos que procreó la cantante con Marc Anthony; Violet Anne, Samuel y Seraphina Rose Elisabeth, los hijos que el actor tuvo con Jennifer Garner.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

