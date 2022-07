¿Cuántas películas de Los 4 Fantásticos hay? Aquí te decimos; ¿Conocías todas?

Guadalajara, Jalisco. - Durante más de 60 años, Reed Richards, Susa Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, nos han atrapado por sus aventuras como el hombre elástico, la mujer invisible, la antorcha humana y la mole. Los Cuatro Fantásticos, los primeros superhéroes de Marvel, llevan 61 años en comics, pero ¿sabes cuántas películas llevan?

En DEBATE disfrutamos de la familia peculiar liderada por el considerado hombre más inteligente en el Universo Marvel y te queremos contar de, curiosamente, las cuatro películas que, hasta el momento, han salido realizado sobre nuestros héroes.

Antes del cameo de Reed Richards en la última película de Dr. Strange y el Multiverso de la Locura, interpretado por el actor John Krasinsky, ya son al menos cuatro largometrajes que han intentado colocar, siendo dos de ellos considerados de mediano éxito, uno que no salió en el cine y otra que resultó un fracaso.

En 1994 fue la primera vez que se realizó una película de los Cuatro Fantásticos, sin embargo, esta nunca llegó al cine y al parecer nunca llegará, volviéndose en una especie de leyenda urbana sobre su realización y su poco presupuesto.

Dicha película tiene varias teorías del porqué no fue estrenada y ninguna información oficial, por lo que dejaremos aquí la más aceptada, que fue el hecho de que no se estrenó porque no estaba pensada para ello y sólo fue una manera para que los dueños no perdieran los derechos.

El largometraje ha aparecido en cintas piratas y DVD, además que en YouTube también aparece de manera común, sin que se sepa que existe alguna intensión de llevarla al cine y ver la primera versión de los personajes creados originalmente por Stan Lee y Jack Kirby.

Para 2015 se presentó la primera película con relativo éxito de Los Cuatro Fantásticos, protagonizada por Jessica Alba, un joven Chris Evans (Capitán América) y Ioan Gruffud como Mr. Fantástico junto con Michael Chiklis como La Mole, todos ellos dirigidos por Tim Story.

En la taquilla la película acumuló 330 millones 579 mil 700 dólares en todo el mundo y 154 millones 696 mil 080 dólares sólo en Estados Unidos, lo que aseguró que se tuviera una secuela con el reparto original dando así la llegada Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer.

Para 2007 llegó la secuela que logró colocarse como la película más taquillera en Estados Unidos durante su semana de estreno, alcanzando los 58 millones, es decir, dos millones más que su antecesora.

En total la película del heraldo de Galactus y los cuatro fantásticos, logró recaudar 289 millones de dólares en el mundo, incluyendo 131.9 millones en Estados Unidos y Canadá más 157 millones en el extranjero, nada mal, si se considera que tuvo un presupuesto de 130 millones.

Para 2009 se anunció que la hoy extinta 20th Century Fox reiniciaría la franquicia, trayendo así en 2015 un nuevo reinicio de los cuatro superhéroes, dirigida por Josh Trank y considerando una apuesta inclusiva con Micheal B. Jordan como la antorcha humana, siendo la primera vez que un hombre afrodescendiente lo interpretaba.

Fue un fracaso total. Si las dos anteriores tenían mala calificación en canales especializados en cine, al menos dejaron un buen sabor de boca en el espectador, sin embargo, esta ni uno ni otro, cancelando la secuela que se tenía para el 2017.

Lo demás es historia, luego de la compra de 20th Century Fox por Walt Disney Company, los derechos de Los Cuatro Fantásticos volvieron a Marvel, que se espera, como ya lo hizo en la última entrega de Dr. Strange, se incluya a la familia de héroes en el ahora exitoso mundo Marvel.

¿Esperas otra película de Los 4 Fantásticos?