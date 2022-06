En la industria cinematográfica hay actores que se han convertido en leyendas y son el ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Tal es el caso de los aclamados y respetados histriones estadounidenses Al Pacino y Robert De Niro, quienes a lo largo de sus carreras en Hollywood, han participado en una gran variedad de películas y han tenido la oportunidad de trabajar juntos en algunas producciones.

Alfredo James Pacino, mejor conocido en Hollywood como Al Pacino, es protagonista de icónicas películas en la meca del cine, como "El Padrino" o "Scarface". Ha sido acreedor de múltiples premios nacionales e internacionales, incluido el Óscar, el BAFTA, Globo de Oro, el Primetime Emmy y el Tony, siendo uno de los actores más galardonados del cine y el teatro en el siglo XX.

Robert De Niro, además de actor, es director y productor de cine. Entre sus películas más legendarias están "El Padrino II", "Uno de los nuestros", "Joker", "Once upon a time in America", "Casino", "Taxi driver" y varias más. En su trayectoria, ha ganado dos Premios Óscar, dos Globos de oro, un Bafta, un SAG Awards y otros más.

¿Cuántas películas han hecho juntos Al Pacino y Robert De Niro?

Ambos tienen más de 50 años de trayectoria y en todo este tiempo, solo han tenido la oportunidad de actuar juntos en cuatro películas.

El primer largometraje en el que ambos estuvieron presentes fue "El Padrino II" en 1974, del cineasta Francis Ford Coppola. En esta historia, Robert De Niro hizo el papel de Vito Corleone, mientras que Al Pacino interpretó a Michael Corleone, hijo de Vito. Cabe mencionar que los actores grabaron sus escenas por separado.

Varios años después, a mediados de la década de los 90's, Robert De Niro y Al Pacino volvieron a estar en una misma producción, pero en esta ocasión, si estuvieron juntos en el set de grabación. Se trata de "Heat", a cargo del cineasta Michael Mann.

Al Pacino dio vida al detective Vincent Hanna, mientras que Robert a un ladrón de bancos llamado Neil McCauley.

En el 2008, los actores trabajaron juntos en "Asesinato justo", dirigida por Jon Avnet; ambos tuvieron el papel de detectives de la policía de Nueva York.

En el 2019, Al Pacino y Robert De Niro protagonizaron "El irlandés", producida y dirigida por Martin Scorsese y escrita por Steven Zaillian, basada en el libro biográfico "I heard you paint houses", de Charles Brandt.

Frank Sheeran (Robert De Niro), veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y asesino a sueldo, recuerda su participación en el asesinato de Jimmy Hoffa (Al Pacino). De acuerdo con la sinopsis, uno de los grandes misterios sin resolver del país: la desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa.

Te recomendamos leer:

En una entrevista para el diario El Mundo, ante el estreno de "El irlandés", Al Pacino manifestó ser amigo de Robert De Niro desde los 60's. "Nos conocimos en un momento de nuestras vidas en el que las cosas simplemente sucedían de manera algo inesperada, cada uno tomó su camino y el hecho de que apenas hayamos trabajado juntos, no es más que una consecuencia de lo bien que nos ha ido".