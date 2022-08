"¿Cuántas veces me han matado? Y yo sigo trabajando", Ana Gabriel sobre la fake news de su muerte

En algunos sitios de internet y en redes sociales, circuló la fake news sobre la muerte de la cantautora sinaloense Ana Gabriel, conocida como la "Diva de América" o "Luna de América". Ante la preocupación de sus miles de seguidores, amigos y de sus propios familiares, la intérprete de icónicos temas como "¿Quién como tú?", "Simplemente amigos", "Cosa del amor" y muchas más, desmintió estos desagradables rumores.

En sus redes sociales, Ana Gabriel, originaria de Guamúchil, estado de Sinaloa, México, comentó haberse despertado con muchas llamadas pérdidas y mensajes por parte de sus amigos y familiares, debido a los rumores de su fallecimiento.

Quiero decirle al público en general, que aquí sigo vivita y coleando, esperando con ansias la gira por Latinoamérica, por favor, no hagan caso de esta noticia, les quieren inyectar miedo.

María Guadalupe Araujo Yong, nombre verdadero de la querida y aclamada artista, de 66 años de edad, manifestó haber hecho uso de sus redes sociales, para aclarar la fake news que estuvo circulando.

Asimismo, en un video que publicó, Ana Gabriel resaltó que seguía trabajando para y por su fiel público.

"Con que me mataron, otra vez, ¿cuántas veces me han matado? Y yo sigo trabajando para ustedes y por ustedes, así que no, no me he muerto, sigo vivita, estoy grabando un video y quería aprovechar para decirles que los quiero mucho".

La artista sinaloense no pudo evitar mostrar su gran entusiasmo por su gira en Latinoamérica, "Por amor a ustedes World Tour".

"Prontito nos vamos a ver en cada país (incluidos en su gira), Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, ustedes saben que voy con ese cariño y ese amor que les tengo, de verdad gracias, los quiero mucho y aquí estoy, no duden, mientras que no salga de mí, yo sigo vivita, no hagan caso a las mentiras".

Estos son algunos de los comentarios que Ana Gabriel ha recibido de sus seguidores: "viva y mejor que nunca", "larga vida para la mejor cantante de todos los tiempos", "admirada y respetada por siempre", "Dios te proteja siempre mi reina", "usted es una Diosa" y muchos más.