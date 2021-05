¿Cuántas veces se ha casado Ricardo Montaner?

Ricardo Montaner ha estado casado durante muchos años con Marlene Rodríguez, y juntos han demostrado que pasan la prueba del tiempo, y que siguen cada vez más enamorados.

Lo que pocos saben, sin embargo, es que Ricardo Montaner se ha casado un total siete veces . Pero esto no significa que el cantante sea un mujeriego, sino lo contrario, pues tan solo seis de estas han sido con Marlene Rodríguez durante los últimos 31 años.

Fue Ana Rosa Vaz la primera en robarle el corazón al argentino nacionalizado como venezolano, cuando éste apenas tenía la edad de 18 años. Con ella, habría tenido a su primer hijo, Alejandro, y posteriormente al segundo, Héctor.

De su primera esposa muy poco se sabe, pues el matrimonio entre Ana Rosa Vaz y Ricardo Montaner se consumó antes de que él saltara a la fama, y luego de haber terminado su vida de esposos ella mantuvo un perfil mucho más bajo y alejada de los reflectores.

Este lazo duró desde 1975, hasta el divorcio en 1986, cuando ambos decidieron partir caminos separados, y la fama de él fue creciendo cada vez más.

Fue hasta 1989 que Ricardo Montaner encontró de nuevo el amor con Marlene Rodríguez, con quien sigue casado hasta hoy, y con quien tuvo al resto de sus hijos.

La pareja está tan enamorada que han renovado sus nupcias un total de seis veces, siendo la última en 2019, con una ceremonia íntima con sus hijos, misma de la que se encuentran fotos en las redes sociales del cantante.

“Fue la sexta vez,me emocione tanto o más que la primera, ¿porque será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pase llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún”, escribió.

Especialmente en las cuentas de Instagram tanto de Ricardo Montaner como de Marlene Rodríguez podemos ver aún a los esposos compartir momentos juntos, acostumbrados a derramar miel con el otro ante la vista de todos.