Cuántas y cuáles son las cirugías a las que se ha sometido Elliot Page

Fue en el 2014 Ellen Page, declaró su homosexualidad y en el 2020 dijo públicamente que era un hombre transgéro y se nombró Elliot Page.

Fue ese año cuando publicó una fotografía en redes sociales en donde lucía un físico más masculino en las que era evidente que se había sometido cirugías.

A las cirugías a las que se sometió Page son una mastectomía subcutánea, una cirugía superior, un procedimiento quirúrgico para extirpar el tejido mamario, estas le dieron a Page un aspecto más masculino.

En una entrevista con Oprah Winfrey, luego de su cirugía, dijo que desde que tenía 10 años no se sentía cómodo con su cuerpo.

"Quería compartir con la gente lo mucho que ha cambiado mi vida. Y quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y es el caso de tanta gente [...[ porque hay tal ataque a la salud trans en este momento”, agregó el productor y activista canadiense que actuó en la cinta "Hard Candy" (2005).

Te recomendamos leer:

Agregó que le parecía imperativo declararse transgénero por la violencia que viven las personas transgéneros. Desde el 2014, Page se ha convertido en activista de derechos de la comunidad LGBTQ.

Elliot Page nació el 21 de febrero de 1987, en la ciudad canadiense de Halifax (Nueva Escocia). Asignado al nacer como mujer, recibió el nombre de Ellen Grace Philpotts-Page. Su padre es el diseñador gráfico Dennis Page y su madre, la profesora Martha Philpotts.