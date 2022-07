¿Cuánto cobra Celia Lora en OnlyFans y qué fotos se pueden ver ahí?

La modelo y actriz mexicana Celia Lora, hija del cantautor Alex Lora (líder y vocalista de la banda de rock El Tri), forma parte de la lista de celebridades que están teniendo gran éxito en OnlyFans, una plataforma de suscripción sin censura alguna. Los creadores de contenidos son quienes deciden que tipo de fotografías y videos compartir con sus miles de seguidores.

"Ya soy la que tiene OnlyFans y que mejor le va en México", expresó Celia Lora durante una charla con Jibranne Bazán, mejor conocido como Jey, uno de los integrantes del reality show "Acapulco Shore", para su programa "Echando el roll con Jey", en su canal de YouTube.

Celia Lora cobra 25 dólares (poco más de 500 pesos mexicanos) por una suscripción mensual a su OnlyFans. "Te regalo el 50 % de descuento en la suscripción, para que disfrutes de todo mi contenido sin censura nuevo, además, podrás obtener mi número de WhatsApp y saludos personales", se lee en su perfil.

En su OnlyFans, la hija de Alex y Chela Lora publica fotografías muy candentes, como Dios la trajo al mundo.

Cabe mencionar que publicar este tipo de contenidos, no fue ningún problema para Celia Lora, ya que en varias ocasiones, ha posado desnuda para la revista Playboy, además, ha grabado videos eróticos, entre estos, con una actriz del cine para adultos llamada Apolonia Lapiedra.

Asimismo, la playmate, de 38 años de edad y originaria de la Ciudad de México, complace a sus suscriptores con las fotografías que le piden mediante mensajes privados. "No, sí te digo, te vomitas, que si los pies, es raro porque me piden fotos atrás de la rodilla, de mi nuca, son mañosos", comentó en una entrevista para "Chisme no like", sobre las raras peticiones de sus fans.

¿Cuánto gana Celia Lora en OnlyFans? De acuerdo con información de varios portales, la modelo, ya con el porcentaje que cobra la plataforma, obtiene una ganancia de 260 mil dólares mensuales (más de 5 millones de pesos mexicanos).

Celia Lora creció alejada del medio del entretenimiento durante su infancia y adolescencia, pero una vez alcanzada la etapa adulta, empezó una carrera como modelo y sacándole provecho a las redes sociales. Ha trabajado como modelo para diversas marcas y publicaciones, incluyendo la revista Playboy, así como en el reality Acapulco Shore de MTV.