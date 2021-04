¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Jennifer Lopez y qué pasará con él ahora que no se casará?

Tras la confirmación de que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, quienes llevaban cerca de dos años comprometidos, terminaron su relación, surge la duda respecto a qué pasará con el costoso anillo que el beisbolista le dio a la cantante (Suscríbete aquí a Disney Plus)

Y es que no se trata de cualquier anillo, sino de una costosa pieza de joyería valuada en millones de dólares y que, según los reportes, la cantante todavía no ha regresado al comprador original.

Aquí te contamos lo que se sabe acerca del anillo de compromiso de Jennifer Lopez y lo que sucederá con él ahora que no está comprometida con Alex Rodríguez.

La noticia de que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez rompieron su compromiso sacudió a muchas personas que esperaban verlos pronto llegar al altar este año.

Una vez confirmado que ya no están juntos, ha surgido la pregunta de qué pasará ahora que el anillo de compromiso que ella llevaba en el dedo, ya no significa el futuro enlace de la pareja. De acuerdo con TMZ, fuentes aseguran que la cantante Jennifer Lopez no le ha regresado su sortija al beisbolista Alex Rodríguez.

El anillo se trata de una costosa pieza que tiene un valor aproximado de 1.8 millones de dólares , por lo que no es ninguna sorpresa que se haga tanto alboroto alrededor de él.

Lo cierto es que, según el mismo portal, Alex Rodríguez no ha pedido la sortija de regreso, y tal parece que ninguna de ambas partes ha decidido qué es lo que harán con él, y ni siquiera han tocado el tema.

Legalmente, si el compromiso no llega a consumarse en un matrimonio, en la mayoría de las entidades de Estados Unidos el anillo debe regresar a la persona que lo compró, que en este caso sería Alex Rodríguez.

Sin embargo, de acuerdo a lo que las fuentes cercanas a la pareja han informado, Jennifer Lopez y su ahora ex prometido se hicieron durante su relación montones de regalos costosos, entre ellos joyería, por lo que consideran que están a mano en ese asunto.

En este momento, la ‘diva del Bronx’ se encuentra filmando una película en la República Dominicana, donde se le ha visto en fotos sin él, pues lo habría dejado guardado en su hogar por cuestiones de seguridad.

Recordemos que en el pasado, cuando Jennifer Lopez estuvo comprometida con el actor Ben Affleck, ella le regresó su anillo de 2.5 millones de dólares una vez que la relación terminó.

