¿Cuánto cuesta el tequila 'Drink 818' de Kendall Jenner?

Estados Unidos.- La súper modelo estadounidense Kendall Jenner decide unirse a sus hermanas y lanzará su propia marca comercial, aunque a diferencia de Khloé, Kim Kardashian y Kylie Jenner, ella decide optar por un tequila que lleva por nombre "Drink 818".

Alejada de líneas de maquillaje, productos para el cuidado de la piel, fajas, lencería, pantalones o productos de relajación, Kendall decide incursionar en el sector empresarial con su línea de tequila, cuyas ventas iniciaron hace casi cuatro años en el mercado.

La hermana del clan Kardashian-Jenner reveló recientemente que lanzó este tequila de forma anónima y durante todo ese periodo ha estado realizando viajes para estar al tanto de la producción de su bebida, realizando docenes de pruebas de sabor a ciegas y hasta ganando distintos concursos.

"He estado en un viaje para crear el tequila con el mejor sabor. después de docenas de pruebas de degustación a ciegas, viajes a nuestra destilería, participando en concursos mundiales de cata de forma anónima y ganando ¡Creo que lo hemos logrado! esto es todo lo que hemos estado bebiendo durante el último año y no puedo esperar a que todos los demás pongan sus manos en esto para disfrutarlo tanto como nosotros", escribió la socialité sobre su bebida.

Este tequila se ha producido a mano en Tequila, Jalisco, México, a base de agaves azules y estará disponible en tres versiones; un reposado de menos de un año, un añejo de hasta tres años y un añejo blanco que suele envejecer menos de dos meses y es en tono claro.

Este es Drink 818, el tequila de Kendall Jenner

A través de su cuenta en Instagram, Kendall compartió algunos detalles sobre la historia de su tequila, revelando un video de la primera vez que estuvo listo y lo tomó con sus amigos más cercanos, quienes se mostraron entusiasmados y felices con la noticia.

Así como imágenes de las degustaciones a ciegas que ha realizado para buscar el sabor perfecto, el informe de uno de sus premios, las botellas que eligió, cuyo diseño es bastante minimalista, el lugar de la producción y hasta el precio que tendrá una vez salga al mercado.

Precio de tequila Drink 818 de Kendall Jenner

El tequila de Kendall Jenner tendrá un precio de $59.99 dólares, unos $1,250 pesos mexicanos. Pese a la gran emoción que se vive con el lanzamiento de su nuevo producto, la súper modelo estadounidense decidió no revelar todavía la fecha de su lanzamiento al mercado, sólo indicó que "Drink 818" llegará pronto.

Por ahora sólo queda esperar para que la estrella de Keeping up with the Kardashians dé a conocer la fecha de distribución de su tequila Drink 818, así como más información sobre los precios, envasado y otros detalles. Cabe recordar que a las hermanas Kardashian-Jenner, principalmente a Kylie, la menor, les gusta tomar esta bebida en ocasiones especiales.

