¿Cuánto cuesta el vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian, en la Met Gala 2022?

En mayo pasado se llevó a cabo la MET Gala 2022 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos, evento considerado uno de los más importantes en el mundo de la moda, donde diversas celebs desfilan por la alfombra roja extendida a lo largo de la escalinata del museo, luciendo toda clase de atuendos acorde a la temática. Este año fue "En América: una antología de la moda".

La socialité estadounidense Kim Kardashian fue una de las celebridades que ha dado mucho de qué hablar por el atuendo que usó para la MET Gala. Para esta ocasión, la ex esposa del rapero Kanye West (padre de sus cuatro hijos), utilizó un icónico vestido de la fallecida actriz, modelo y cantante Marilyn Monroe, una de las grandes estrellas de Hollywood.

Se trata del vestido que Marilyn Monroe empleó en 1962 para la celebración de cumpleaños de John F. Kennedy, Presidente de Estados Unidos. En aquella ocasión, la actriz le cantó de manera muy sensual el "feliz cumpleaños".

¿Cuánto cuesta el vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian?

Ripley's Believe It or Not, una compañía de atracciones de propiedad privada, con fines de lucro, adquirió hace unos años la legendaria prenda de la actriz por casi 5 millones de dólares.

En un comunicado, dieron a conocer que en el momento cuando la integrante del mediático Clan Kardashian-Jenner usó el vestido, estaba valorado en más de 10 millones de dólares.

Inicialmente, Ripley's Believe It or Not le negó a Kim Kardashian el permiso para utilizar el vestido de Marilyn Monroe en la MET Gala, porque no le quedaba bien. Después de perder alrededor de 16 libras, la organización reconoció y dijo: "se tuvo mucho cuidado para preservar esta parte de la historia".

Ahora, la hermana de la multimillonaria empresaria Kylie Jenner, está envuelta en una gran controversia, pues al parecer dañó este icónico vestido. En imágenes compartidas por el coleccionista privado de la Colección Marilyn Monroe, muestran la prenda con lentejuelas raídas, rasgaduras a lo largo del cierre trasero, arrugas y costuras tiradas.

Cabe mencionar que el hecho de que Kim Kardashian usará este vestido, fue criticado por historiadores de la moda y conservadores de textiles, así como por el diseñador original de la prensa, Bob Mackie, cuyos temores al respecto se confirmaron.