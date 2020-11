Cuánto dinero tiene el cantante Harry Styles y en qué se lo gasta

México. Harry Styles es uno de los cantantes jóvenes más ricos que hay en mundo actualmente. Además de percibir ingresos como cantante, compositor y en sus giras, también es embajador de marcas de moda muy lujosas y reconocidas a nivel mundial, lo que le hace percibir fuertes cantidades de dinero.

Harry Styles tiene fama, poder y mucho dinero, ya que gracias a su trabajo arduo ha podido amasar una fortuna, que, según información en distintos portales de noticias, es sorprendente. Gracias a ella ha podido comprarse lo que ha querido, desde propiedades, autos y viajes por distintos países del mundo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Harry Styles, uno de los jóvenes más ricos del mundo. Foto de Instagram

Desde que era parte de One Direction, Harry comenzó a ganar bastante bien, ya que dicha agrupación británica generó altos ingresos por su música, conciertos y la merch que el grupo vendía. Tras su desintegración, los ahora exintegrantes comenzaron a amasar fortunas que siguen en incremento.

Harry ha gastado gran parte de su dinero en su hogar. En varios portales de noticias se informa, por ejemplo, que adquirió una residencia en Londres con valor de 3.9 millones de dólares, pero en 2019 habría hecho una mayor inversión al gastarse 24.5 millones de dólares para comprar las propiedades ubicadas alrededor de su residencia.

A Harry le encantan los autos y tiene una colección de los más clásicos, además gasta mucho dinero en joyas, ropa de marca como Gucci y posee en su residencia un armario con trajes hechos a la medida para cada una de sus presentaciones.

En el año 2019, se calculaba que el famoso tenía una fortuna de unos 67 millones de euros, pero últimos reportes indican que ha ganado alrededor de 50 millones de libras, alrededor de 64 millones de dólares.

El cantante de temas como e Golden tiene 26 años y es uno de los más ricos de Reino Unido con menos de 30 años y se cree que su fortuna total es de aproximadamente 75 millones de euros, más de 87 millones de dólares.

Foto de Instagram



Harry Styles promociona Golden

Harry Styles dio a conocer apenas hace unos días su nuevo sencillo titulado Golden, un tema de amor, cuya línea principal es "you are so golden", proveniente de su más reciente material discográfico lanzado el 13 de diciembre de 2019, Fine Line.

En el videoclip de Golden, el cual fue realizado en locaciones de Italia, Roma, el famoso aparece corriendo y caminando tranquilo sobre una avenida que tiene un fondo hermoso, después se sumerge en un lago natural en traje de baño.

Harry quedó fascinado con los resultados en la realización de dicho video, se informa en distintos medios y en sus redes comentó que se trata de uno de sus mejores videos, ya que "expresó toda su libertad y amor propio".