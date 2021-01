¿Cuánto gastaron Kendall y Kylie Jenner en sus vacaciones en Jalisco?

Las hermanas Kylie Jenner y Kendall Jenner pasaron en Jalisco unas vacaciones de lujo, hospedadas en una casa con un costo por noche que dejará a muchos con la boca abierta.

Las dos menores del clan Kardashian, Kendall y Kylie Jenner presumieron en pasados días lo que fue su visita a México, en el estado de Jalisco, donde junto a un grupo de amigas pasaron unas vacaciones de primera, donde los lujos no podían faltar conociendo a la millonaria familia de Kris Jenner.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En una lujosa mansión en Costa Careyes, una zona exclusiva en Jalisco, dentro de un residencial cuyos precios por noche solo pueden ser pagados por alguien con el poder adquisitivo del que Kylie y Kendall gozan por sus empresas y lo que ganaban con Keeping Up With The Kardashians.

Hace algunos días, la noticia dio la vuelta a todo el país, pues Kylie Jenner se encontraba en México de vacaciones, tal como ella misma lo presumió en su cuenta de Instagram. A la socialité y empresaria la acompañaron la modelo Kendall Jenner y un grupo de amigas de las dos hermanas.

Luego de haberse deleitado la mirada con las hermanas de Kim Kardashian luciendo trajes de baño en la piscina y disfrutando del sol, los fanáticos más fieles hicieron su búsqueda intensiva para averiguar en dónde se encontraban las Jenner, y cómo hicieron para fugarse de la mirada de todos en su llegada al territorio mexicano.

Esta es la casa donde las hermanas Jenner se hospedaron para pasar sus vacaciones en Jalisco

No tardaron mucho en encontrar que Kylie y Kendall se encontraban al sur del estado de Jalisco, en una zona exclusiva en Costa Careyes, junto a la costa, donde las hermanas y sus amigas podrían disfrutar no solo de los grandes lujos que ofrece la nada modesta casa donde se hospedaron, sino también de una privacidad plena donde no serían interrumpidas por demás bañistas y vacacionistas, ni molestadas con las fotos de los paparazzis que las siguen a todos lados.

Se trata de una casa en la residencial ‘Ocean Castle – Sol de Oriente’, que tiene un valor de aproximadamente unos 160 mil pesos por noche , algo que Kylie Jenner y Kendall Jenner pudieron pagar gracias a los millones de dólares que ganan por año.

La lujosa casa amarilla, cuenta con seis habitaciones con camas king size, jardines, su propio bar y salón, vista a la playa desde casi cualquier ventana, además de diferentes servicios de hospedaje como lavandería y cocina, atendidos por mucamas, un mayordomo y un chef, quienes dieron a las hermanas una atención de primera clase.

Pero lo que más destaca entre todas las cosas es la piscina de 360 grados con vista a la playa, que cubre todo el perímetro de la casa, donde las vacacionistas disfrutaron la mayor parte del tiempo, metidas en el agua luciendo los diminutos trajes de baño que hicieron enloquecer a todos en sus cuentas de Instagram.

Aunque Kendall y Kylie Jenner lograron su objetivo de disfrutar de privacidad, lo que no lograron fue pasar desapercibidas, pues rápidamente su ubicación fue encontrada por sus fans, quienes en redes sociales expresaron sus deseos de algún día poder pasar una noche en el lugar.