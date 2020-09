Cuánto mide Pepe Aguilar, el hijo del Flor Silvestre

México. El cantautor Pepe Aguilar, creador de éxitos musicales como Miedo, El autobús y Ni contigo, ni sin ti, ha demostrado ser un gran artista y con su música ya ha dejado huella en los corazones de mucha gente. Con su talento ha asombrado, pero, indudablemente, también con su estatura. ¿Sabes cuánto mide el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre?

Pepe Aguilar es un hombre muy creativo y siempre ha llamado la atención con sus canciones, pero también se convierte en blanco de miradas cuando aparece en el escenario en algún show o llega a algún lugar público como un restaurante, y todo por su estatura. ¡Pepe mide 1.96 m!.

Pepe habría heredado de su señor padre, don Antonio Aguilar (quien falleció en 2007 y tuvo un funeral muy emotivo) la estatura, puesto que el cantante zacatecano medía 1.85 metros. Y lo mismo sucedía con don Antonio en sus presentaciones personales: asombraba al público por ser un hombre muy alto.

De acuerdo a información en sus datos biográficos que da a conocer Wikipedia, Pepe, quien nació el 7 de agosto de 1968 en San Antonio, Texas, Estados Unidos, por poco y llega a los dos metros de estatura. Pero no solamente el cantante llama la atención con el tamaño de hombre que es, sino también con su peso, puesto que fácilmente llega a los 120 kilos.

José Antonio Aguilar Jiménez es el nombre completo del famoso, y ha destacado en el mundo del espectáculo por ser además de cantante y compositor, músico, productor y empresario. Aunque nació en Estados Unidos, ama mucho a México, el país donde nacieron sus famosos padres.

Pepe es un hombre afortunado, puesto que es padre de Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, quienes ya se han dado a conocer como cantantes y han emprendido una carrera artística como tales. Muchas veces han trabajado a su lado en giras, pero ya lo hacen de manera individual también.

Pepe Aguilar es un hombre bastante alto de estatura. Foto de Instagram

Pepe Aguilar, un artista consolidado

Pepe se dio a conocer a nivel nacional como solista en 1989 con sencillos para su debut en el cine con la película El hijo de Lamberto Quintero y de ahí grabaría de inmediato su disco Pepe Aguilar con tambora, en 1990. A este le siguieron el volumen 2 y 3.

Desde entonces Pepe no ha parado de trabajar y ha lanzado producciones musicales como Recuérdame bonito (1992), Que bueno (1994), Por mujeres como tú (1998), Lo grande de los grandes (2000), No soy de nadie (2005) hasta llegar a más recientes como No lo había dicho (2016), Fue un placer conocerte: Gracias Juan Gabriel, vol. 1 (2018) y Setentas (2020).

Pepe tiene una carrera consolidada como cantautor y además es uno de los artistas latinos más premiados y reconocidos de su generación. Su trabajo le ha valido cuatro Premios Grammy, cinco Premios Grammy Latinos, diecinueve premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Y en su faceta de productor ha podido trabajar con otros artistas como Lupita D'Alessio, Guadalupe Pineda, Edith Márquez, Julieta Venegas y Ely Guerra, entre otros.

