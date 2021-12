México.- El mundo del espectáculo mexicano está repleto de mujeres hermosas, carismáticas y talentosas, una de estas es la actriz Livia Brito, que tanto éxito ha cosechado gracias a sus diferentes telenovelas y ese brillo tan maravilloso que tiene.

Luego de su debut en las telenovelas, no hubo vuelta atrás y se volvió una de las artistas favoritas de los televidentes, quienes no han parado de elogiar su talento y muchos de sus atributos. La actriz no sólo ha destacado en talento y belleza, también por su estatura.

La mayoría de las mujeres suelen ser de una estatura baja, principalmente en México, pero Livia Brito es una de las altas en la industria, pues mide nada más y nada menos que 1.72 m, que sigue estando por encima de la estatura promedio de su tierra natal.

¿Cuánto mide de estatura la hermosa actriz cubana Livia Brito?

En Cuba, donde nació la actriz, las mujeres tienen una estatura promedio de 1,56 metros, una gran diferencia a lo que mide Livia, sin embargo, esto sólo lo ha usado a su beneficio, pues es una de las más destacadas dentro del mundo del entretenimiento.

Por otro lado, desde su debut en la televisión mexicana en 2010, Livia se ha consolidado como una de las mujeres más talentosas que han pisado el país azteca, en donde varias extranjeras han tenido la oportunidad de ser recibidas con los brazos abiertos.

Entre los proyectos en los que se ha destacado Livia Brito se encuentran títulos como: "Triunfo del amor", "Abismo de pasión", "Muchacha italiana viene a casarse", "La piloto", "Médicos, línea de vida" y "La desalmada".

