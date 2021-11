¿Cuánto pagan al año Lucero y Manuel Mijares? Así es el colegio donde estudia su hija Lucero Mijares

Desde que la joven cantante mexicana Lucero Mijares de 16 años de edad comenzó a incursionar en el ambiente artístico, siguiendo los pasos musicales de sus famosos padres Manuel Mijares y Lucero, sus fans se han interesado en saber más cosas de su vida, siendo una de estas, el lugar donde estudia.

Según varios medios de comunicación, Lucero Mijares estudia en el exclusivo colegio Dana Hall School, el cual se encuentra en Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos. Esta institución académica solo para mujeres, cuenta con horario escolar tradicional y con modalidad internado.

De acuerdo con el sitio web del colegio, la colegiatura anual es de 60 mil dólares (más de un millón 300 pesos mexicanos). El Dana Hall School, un internado independiente y una escuela diurna para niñas en los grados 5-12, fue fundado en 1881. "Ponemos énfasis en una educación académica sólida y la preparación de cada individuo para la universidad y para la vida".

Fachada principal del colegio donde estudia Lucero Mijares. Foto: Instagram @danahallschool

Cuenta con biblioteca, laboratorios, salones de clases, dormitorios, un teatro canchas deportivas y amplios jardines. Asimismo el colegio donde estudia la hija de Lucero y Manuel Mijares, cuenta con clases de música, danza, teatro, artes visuales, así como toda una variedad de deportes: voleibol, natación, tenis, esgrima, equitación, fútbol, hockey sobre hielo, basquetbol, softbol y más.

Cabe mencionar que el interés de los fans por saber sobre los estudios escolares de Lucerito Mijares, surgió a raíz de la publicación en redes sociales, de unas fotos de la cantante como porrista y en un equipo deportivo del Dana Hall School.

Algo que también ha llamado la atención, es que en este prestigioso recinto escolar, estudió la princesa de Jordania, Aisha bint Al Hussein, la activista y política venezolana María Corina Machado, y la ex primera dama de Puerto Rico, Rosario Ferré.

El colegio donde estudia la hija de Lucero, cuenta con grandes jardines. Foto: Instagram @danahallschool

Por otra parte, Lucero Mijares grabó el conocido villancico "Noche de paz" junto a sus padres, tema incluido en el álbum navideño de Manuel Mijares. En una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, expresó su felicidad ante esto.

"Me dio muchísimo gusto y muchísima felicidad poder grabar con ellos, quiero agradecer, a todo el público en general, que me ha seguido, porque la verdad nunca me lo imaginé".