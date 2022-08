¿Cuánto tiempo salieron Ariana Grande y Mac Miller, y por qué se separaron?

Uno de los grandes amores de la cantante, actriz, compositora y diseñadora de modas Ariana Grande, fue el rapero y productor musical Malcolm James McCormick, mejor conocido como Mac Miller, quien lamentablemente falleció en el 2018, a los 26 años de edad, a consecuencia de una sobredosis. Aunque lo amaba profundamente, la estrella del pop terminó su relación por lo tóxica que se había vuelto.

Fue en agosto de 2016 cuando Ariana Grande y Mac Miller confirmaron su relación amorosa, aunque hubo rumores de un romance unos años atrás, cuando colaboraron en la canción "The way", sencillo debut de la intérprete originaria de Boca Ratón, Florida, Estados Unidos.

En una entrevista para la revista Cosmopolitan, publicada en el 2017, Ariana Grande habló sobre su noviazgo con el rapero, quien fue una persona incondicional en las buenas y en las malas.

"Lo conocí cuando tenía 19 años, nos hemos amado, adorado y respetado desde el principio, incluso antes de que nos conociéramos, solo porque éramos fanáticos del talento del otro. Ambos necesitábamos experimentar algunas cosas, hubo momentos en los que me llamaba y me escuchaba que estaba estresada o que no me iba bien, también hubo momentos en los que estaba realmente roto y triste, eso fue hace años, y yo venía a cuidarlo".

Casi dos años después de haber confirmado su romance, en mayo de 2018, Ariana Grande sorprendió a sus miles de fans, al dar a conocer que se había separado Mac Miller, describiendo su relación como "tóxica". De acuerdo con la cantante, trató en todo momento de ayudar al rapero con sus problemas de adicción, pero él no ponía de su parte.

Cuatro meses después, Mac Miller falleció por una sobredosis accidental. Algunos fans llegaron a culpar a Ariana Grande. Fue encontrado inconsciente por su asistente personal, en la habitación de una residencia en el Valle de San Fernando, California, Estados Unidos.

Un año después, la DEA aprehendió a Cameron James Pettit, de 28 años, acusado de tráfico de sustancias controladas; supuestamente, él suministró a Mac Miller, dos días antes de su deceso, píldoras de oxicodona falsificadas que contenían fentanilo.

A los días de su fallecimiento, Ariana Grande escribió en su perfil de Instagram, un hermoso mensaje en su memoria:

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí, realmente no soy capaz de entenderlo. Hablamos sobre esto tantas veces, estoy tan enfadada, tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi mejor amigo durante tanto tiempo, por encima de todo, siento mucho no haber podido hacer nada para arreglarlo o liberarte de tu dolor, realmente quería hacerlo. El alma más amable y dulce con demonios que nunca mereció. Espero que estés bien ahora, descansa".