¿Cuántos años tiene Maribel Guardia? Este es su secreto para mantenerse joven

Los años no pasan por Maribel Guardia, cada día luce más hermosa y espectacular. Muchos de sus seguidores piensan que la cantante y actriz originaria de Costa Rica, posee el secreto de la eterna juventud, asimismo es considerada la versión femenina del retrato de Dorian Gray.

Su belleza y carisma conquistaron al cantautor mexicano Joan Sebastian, siendo una de sus musas para crear algunas de sus conocidas canciones. Fruto de su amor tuvieron a su hijo Julián Figueroa, quien sigue los pasos musicales de su padre.

Actualmente Maribel Guardia, cuyo nombre verdadero es Maribel del Rocío Fernández García, tiene 62 años de edad y muchos de sus seguidores se preguntan cuál es su secreto para mantenerse joven.

En varias entrevistas la esposa del abogado costarricense Marco Chacón (Especialista en derecho del entretenimiento y propiedad intelectual), ha manifestado que para mantenerse joven, es indispensable tener una buena alimentación, mantener una postura correcta al momento de estar sentados, tonificar tus músculos con actividad física.

Sin embargo, de acuerdo con Maribel Guardia, el verdadero secreto de su juventud radica en ser una mujer energética y amar la vida con intensidad. "Soy una mujer muy energética, enamorada de la vida, agradecida con Dios, muy contenta con todo lo que me ha pasado, las lágrimas que he derramado, que son muchas", externó en el programa "Cuéntamelo YA!".

La ex reina de belleza aconseja a sus fans desmaquillarse todas las noches y dejar su piel limpia para que respire mejor; recomienda usar protector solar, señalando que los rayos ultravioleta o UV, provocan el envejecimiento de la piel.

Maribel Guardia espectacular y hermosa a sus 62 años de edad. Foto: Instagram @maribelguardia

En una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino", Maribel Guardia dejó muy en claro que más allá de dietas, ejercicios y cremas rejuvenecedoras, hay algo más vital para lucir siempre joven y espectacular:

En la vida lo más importante es la actitud, el tratar de ser feliz, el imponerte ser feliz, el sonreír, dar gracias a Dios todos los días.

Maribel Guardia tiene un pantalón que usaba cuando tenía 15 años de edad, siendo este su medidor para saber si ha aumentado de peso. "Siempre me tiene que cerrar y si no me cierra, a dieta, nunca he subido más de tres o cuatro kilos y en cuanto los subo, los bajo".

La actriz quien formó parte del llamado "cine de ficheras" (género cinematográfico del cine mexicano, que tuvo sus años dorados en la década de los 70's y 80's), resaltó en la entrevista antes mencionada, llevar con mucha dignidad sus 60 y tantos años de edad.

"A mí no me interesa verme más joven, pero si me gusta ser una digna representante de mi edad, todas las mujeres podemos ser bellas a todas las edades".

Mujeres, tomen nota de lo siguiente. Maribel Guardia dice que es muy importante mantener el peso, porque cuando subes de peso, te ves mayor: "cada 10 años cambia la genética, pierdes masa muscular, entonces, hay que hacer un poquito de ejercicio, a mí no me interesa verme fuerte, pero si mantener la masa muscular, que es la que mantiene los huesos, por eso es que con los años, cuando vas perdiendo la masa muscular, te vas cayendo".

Aunque parezca increíble de creer, en el pasado Maribel Guardia llegó a sentir que no era bonita. Hoy en día es considerada una de las mujeres más hermosas del ambiente artístico en México y además es llamada "La abuela más sexy del espectáculo".

Constantemente recibe muchos comentarios halagadores de parte de sus fans a través de redes sociales, quienes quedan maravillados al ver sus fotografías luciendo ese cuerpazo de 90-60-revienta. "Que belleza de mujer por Dios", "la mujer más bella del mundo", "eres una Diosa" y más.