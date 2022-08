¿Cuántos años tiene el actor y cantante Jared Leto y quiénes han sido sus parejas sentimentales?

Jared Leto también ha sido vinculado sentimentalmente con la cantante y actriz española Belinda , ex prometida del cantautor mexicano Christian Nodal, esto tras compartir en sus respectivas redes sociales, que estaban juntos de vacaciones por Italia.

Hace unos años, Jared Leto trató de conquistar a la actriz mexicana Martha Higareda , protagonista de películas como "Amarte duele", pero en ese entonces, ella tenía novio y por respeto a él, rechazó al actor de Hollywood. Ambos se habían conocido en un concierto de 30 Seconds to Mars.

Años después tuvo una relación amorosa con la actriz Cameron Diaz e incluso, llegaron a comprometerse. Al parecer, Jared Leto no pudo lidiar con la fama de su entonces pareja, motivo por el cual terminaron. Estas son otras de las famosas incluidas en su historial amoroso:

El líder de 30 Seconds to Mars, es uno de los solteros más codiciados de Hollywood . La primera relación pública conocida de Jared Leto , fue en la década de los 90's con la actriz Soleil Moon Frye , estrella del show de comedia "Punky Brewster".

El también productor y director estadounidense, no solo es famoso por las películas que ha hecho y por la música que ha lanzado, también por historial amoroso .

A la par con la actuación, Jared Leto ha llevado a cabo una grandiosa carrera musical , siendo fundador de la banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars .

El actor, de 50 años de edad y originario de Bossier City, Luisiana, Estados Unidos , ha participado en otras taquilleras películas como "La delgada línea roja", "Requiem for a dream", "La habitación del pánico", "Alexander", "Escuadrón suicida" (interpretando al "Guasón") y muchas más.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.