¿Cuántos años tiene la cantante y empresaria Rihanna?

Estados Unidos.- La cantante, empresaria y actriz barbadense Rihanna ha sido tema de conversación recientemente, luego de dar a conocer que está embarazada, en la espera de su primer hijo, al lado de su novio, el rapero estadounidense A$AP Rocky, acaparando así los más importante titulares de medios de comunicación alrededor del mundo.

Intérprete de temas como 'Umbrella', 'Stay', 'Work', 'Don't stop the music', 'Shut up and drive', y muchos más, la famosa se dejó ver paseando por las calles de Nueva York a primera hora del pasado lunes, último día de enero, mostrando su pancita de embarazo con un atuendo muy a su estilo.

Luego de volverse viral en las redes sociales, y desatar gran interés en ella, muchos usuarios de Internet comenzaron a cuestionarse más detalles sobre su vida, como cuántos años tiene, ya que lleva varios dentro del mundo de la música y aquí te lo contamos.

¿Cuántos años tiene Rihanna?

Rihanna tiene 33 años de edad; la cantante, actriz, empresaria, diseñadora de moda, diplomática, escritora y bailarina nació un 20 de febrero de 1988 en Barbados, iniciando su carrera en el mundo de la música durante los años 2005 y 2006. Luego de lanzarse como cantante y lograr un gran éxito, decidió no quedarse sólo con ese título, sino explorar más facetas en su carrera.

Así de hermosa luce la cantante Rihanna con más de tres décadas de edad. Foto: Instagram

En la actualidad, la superestrella barbadense también ha conquistado dentro del mundo de la moda, posicionándose como una de las diseñadoras más destacadas gracias a su impresionante colección de ropa Fenty, donde ha probado con prendas como lencería, pijamas y estilos urbanos para la calle, logrando un gran recibimiento.

Por otro lado, Robyn Rihanna Fenty, su nombre completo, también ha logrado un gran éxito en el mundo de la belleza, esto gracias a su marca Fenty Beauty, que llegó a destronar importantes marcas de otros artistas como Kylie Cosmetics, ofreciendo una gran variedad de productos, pero lo más importante es la gran diversidad e inclusión que se maneja entre su maquillaje.

Por ahora Rihanna parece estar completamente enfocada en su embarazo; de momento no se ha dado a conocer cuántos meses tiene, pero sus seguidores consideran que se encuentra en su segundo trimestre de gestación, mientras sus fanáticos anhelan la llegada de aquel disco que ha estado grabando durante años, aunque se han hecho la idea de que eso será un evento lejano, sobre todo ahora que se convertirá en mamá.

Leer más: Aislinn Derbez revela que ella y su hija padecieron Covid-19: "Me tumbó", comparte