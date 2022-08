¿Cuántos años tiene la hermana de Shawn Mendes y a qué se dedica?

Estados Unidos.- Shawn Mendes es uno de los más aclamados artistas masculinos juveniles dentro de mundo de la música, además de ser considerado como un ícono a su corta edad y con poco tiempo de carrera, lo tiene todo para mantenerse vigente.

Pero dentro de la familia Mendes no es el único que ha logrado robarse toda la atención, pues otro miembro también figura dentro del mundo del entretenimiento, y no, no se trata de Camila Mendes, como muchos lo han creído por años.

Se trata de Aaliyah, la verdadera hermana biológica de Shawn Mendes, quien ha forjado su propio camino dentro del mundo del entretenimiento, haciéndose un lugar en las redes sociales, espacio en el que cuenta con 930 mil seguidores.

Aaliyah Mendes, la hermana menor de Shawn, y la única, tiene actualmente 18 años; nació en septiembre del 2003, actualmente tiene 18 años de edad, y desde los 10 años ha captado la atención del público, pues en 2013 creó su cuenta en Vine y ganó más de 175 mil seguidores.

El paso del tiempo sólo la ha colocado como una reconocida influencer, acercándose al millón de seguidores en Instagram, logrando un gran impacto en las redes sociales, donde publica bastante sobre su vida.

Aaliyah y Shawn son bastante unidos, lo que han evidenciado ante sus seguidores, siempre se apoyan mutuamente y destapan ese vínculo tan especial que han formado, siendo uno de los hermanos favoritos dentro del mundo del espectáculo.

