¿Cuántos años tienen las hermanas Kardashian y qué hacen?

México.- Una de las familias más conocidas y mediáticas en el mundo son las Kardashian-Jenner, sin duda alguna, el lazo de sangre más polémico y controversial que jamás ha existo. Siendo tan populares, muchos se han cuestionado en más de una ocasión cuántos años tienen y qué es lo que hacen todas estas personas, bueno, aquí te lo contamos todo.

Primero habrá que desglosar todo para conocer un poco más de esta familia que se convirtió en la favorita de Estados Unidos desde que dejaron entrar a sus hogares las cámaras del programa "Keeping Up with the Kardashians", donde revelaron sus más oscuros secretos y mostraron su vulnerabilidad y relación sin ningún tipo de censura.

Era 1978, Kristen Mary Houghton (Kris Jenner) se casaba con el conocido abogado estadounidense Robert George Kardashian (1944-2003), con quien estuvo casada desde esa fecha hasta 1990 y con quien procreó cuatro hijos: Kourtney Mary (1979), Kimberly Noel (1980), Khloé Alexandra (1984) y Robert Arthur (1987).

Dos años más tarde, en 1992, estuvo casada con Bruce Jenner, ahora conocida como Caitlyn Jenner, de quien se divorció en 2014 y tuvo dos hijas: Kendall Nicole (1995) y Kylie Kristen (1997). Y fue la madrastra de los cuatro hijos que él tuvo en sus dos matrimonios anteriores, Brandon, Brody, Burton y Cassandra.

De izquierda a derecha: Kourtney, Kim, Khloé y Robert Kardashian. Foto: Instagram

Kourtney Kardashian: Era el año 1979 cuando el día 18 de abril Kris y Robert se convirtieron por primera vez en padres, esto de Kourtney Mary, nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y de 41 años de edad. Siendo la mayor de las hermanas Kardashian, Kourt es una empresaria y personalidad de televisión que ha trabajado como vendedora de ropa y productos de belleza.

Kim Kardashian: Al siguiente año, un 21 de octubre de 1980 nace, también en Los Ángeles, Kimberly Noel, la segunda hija del matrimonio, quien tiene 39 años y ha sido la que ha logrado que su familia tenga la fama que tiene actualmente, ya que después de ser empleada e íntima amiga de Paris Hilton y sufrir por la filtración de un video casero para adultos con su pareja de ese momento, el rapero Ray-J, recibió un contrato para documentar su vida a detalle y es como nace KUWTK, que estaba pensado para enfocarse en su vida, pero dado el éxito y popularidad que su familia obtuvo con el reality show su formato se dirigió y documentó a su polémica familia a detalle.

Esta mujer tan famosa y aclamada por sus acciones es una socialité, modelo, empresaria e influyente personaje público de Estados Unidos y todo el mundo. Fue a partir de 2007 cuando su fama comenzó a crecer y con el paso de los años logró volverse mucho más famosa, siendo coronada como una de las empresarias más codiciadas del mundo por la revista Forbes en el 2016.

Khloé Kardashian: El 27 de junio de 1984 nace Khloé Alexandra, de 36 años, al igual que sus hermanas en la ciudad de Los Ángeles. La modelo, quien es considerada como una mujer muy distinta a sus hermanas, es una socialité, empresaria, presentadora de televisión y diseñadora estadounidense.

La estrella es la más diferente físicamente de sus hermanas, ya que es más alta y su apariencia es mucho más caucásica que la de sus hermanos, por este motivo, Khloé llegó a pensar durante muchos años que ella era de un padre distinto, incluso se llegó a decir que podría ser hija de O. J. Simpson, íntimo amigo de su padre. Este rumor fue negado rotundamente por su madre, quien afirma que ella es idéntica a su abuela paterna.

Rob Kardashian: Después de varios años de matrimonio y tres hijas mujeres, Robert y Kris son bendecidos con la llegada de su primer hijo hombre, Robert Arthur, de 33 años. Un empresario, modelo y personalidad de televisión que actualmente está muy alejado del ojo público y mantiene su vida privada, pues es algo que desde muy joven ha decido hacer.

Kendall y Kylie Jenner, hijas de Kris y Bruce, ahora Caitlyn, Jenner. Foto: Instagram

Kendall Jenner: Fruto de su segundo matrimonio, Kris da a luz un 03 de noviembre de 1995 a Kendall Nicole, de 24 años, una modelo y empresaria estadounidense considerada como la modelo mejor pagada del mundo, según Forbes, en 2017, con ganancias registradas de 22 millones de dólares, destronando a Gisele Bündchen, quien lideraba el espacio desde 2002.

Kylie Jenner: Dos años más tarde, un 10 de agosto de 1997, nace Kylie Kristen, la última hija de Bruce y Kris. Con 23 años, Kylie es una empresaria, socialité, diseñadora y modelo estadounidense. En 2019 fue considerada la mujer billonaria más joven de la historia a sus cortos 21 años, debido a su gran éxito con su línea de cosméticos Kylie Cosmetics.