¿Cuántos cuestan los Medusa Aevitas de Versace que compró Ángela Aguilar, favoritos de Ariana Grande?

"Este disco me ha enseñado a tener paciencia, a pisar lento, fuerte, seguro y honesto, ojalá puedan identificarse con las canciones, ojalá que les pueda ayudar de alguna manera, ojalá que nos conecté un poco más, espero les guste. Una mexicana enamorada", externó Ángela Aguilar ante el lanzamiento del álbum, en el cual también participó como compositora.

El álbum incluye nueve canciones inéditas entre las ya conocidas "En realidad" y "Ahí donde me ven", así como "La Malagueña", la "canción favorita de mi abuelita Flor".

Pero no se tratan de cualquier calzado; como una apasionada de la moda, la hermana del también cantante Leonardo Aguilar, adquirió los Medusa Aevitas Platform Pumps de la firma Versace , que forman parte de la colección Otoño-Invierno 2021, una fusión entre tecnología, clasicismo y moda.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.