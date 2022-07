Cuántos hijos han tenido las hermanas Kardashian y qué edad tienen

Guadalajara, Jalisco.- Las Kardashian-Jenner probablemente sean de las familias más famosas del mundo actualmente, entre escándalos, emprendimientos y un reality show de su vida, este clan ha logrado ser reconocido y amasar fortunas. Repasamos cuántos herederos hay de dicha fortuna.

Kourtney Kardashian

La mayor de las Kardashian tiene tres hijos, con su ex novio Scott Disick. Mason Dash Disick, nació el 14 de diciembre de 2009, por lo que tiene 12 años. Después tuvo a su segunda hija Penelope Scotland Disick, actualmente tiene 10 años y el menor es Reign Aston Disick, de 7 años.

Cabe mencionar que Kourtney se comprometió con el baterista Travis Barker, quien tiene dos hijos, Landon Asher, de 18 años, y Alabama Luella, de 16.

Kim Kardashian

La polémica socialité tiene cuatro hijos con su ex esposo Kanye West, North West, de 8 años, Saint West de 6, Chicago West de 4, y Psalm West de 2, cabe mencionar que Kim tuvo preeclampsia en sus dos embarazos, por lo que su tercer y cuarto hijo nacieron a través de vientre subrogado.

Khloe Kardashian

La tercera de las hermanas tiene una hija de nombre True, de cuatro años. El miércoles 13 de julio el medio TMZ publicó que Khloe está por tener a su segundo hijo mediante vientre subrogado con su ex novio, Tristan Thompson, quien en varias ocasiones le ha sido infiel.

Según el medio estadounidense la pareja planeaba tener más hijos, sin embargo en julio de 2021 se hizo público que el basquetbolista había sido demandado por la modelo fitness, Maralee Nichols, para que reconociera su paternidad.

Khloe no ha retomado su relación con Tristan, sin embargo al parecer ambos harán crecer la familia Kardashian.

Tristan y Khloe Kardashian / Instagram

Rob Kardashian

El hermano de las Kardashian-Jenner, tiene una pequeña de cinco años con su ex pareja Blac Chyna, fruto de una fugaz relación de menos de un año.

Kendall Jenner

La modelo y empresaria no tiene hijos, recientemente causó polemica al declarar en el reality 'Las Kardashian', que la experiencia de su hermana menor, Kylie, con su reciente embarazo le ha reafirmado su decisión de no tener hijos por el momento debido que no quiere tener ese tipo de responsabilidad.

Kylie se quejaba de que no había podido beber una copa, ni tenido una noche para ella en un año, por lo que su hermana Kendall reaccionó diciendo que no desea tener hijos a pesar de la presión de su madre, Kris Jenner.

Kylie Jenner

La menor de las hermanas, tiene dos hijos, una pequeña de nombre Stormi y un bebé llamado Wolf Webster, por mucho tiempo se especuló sobre el nombre de su segundo hijo. Los dos pequeños son fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

La empresaria pasó su embarazo sin declarar nada acerca de la situación debido a que deseaba pasarlo fuera de las opiniones públicas.