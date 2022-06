¿Cuántos hijos tiene el actor Ben Affleck?

Estados Unidos.- Si se habla sobre actores exitosos de Hollywood, no se puede evitar pensar en Ben Affleck, quien ha tenido un gran número de éxitos en la industria, siendo Batman, Armageddon, Shakespeare in love, Pearl Harbor y The sum of all fears, algunos de sus proyectos más aclamados.

El artista estadounidense de 49 años de edad también es uno de los más galanes de la industria, lo que lo ha llevado a que muchas mujeres se enamoren de él, pero pocas han sido quienes se han robado su corazón y han tenido la oportunidad de estar con él, como Jennifer Garner, con quien se convirtió en padre por primera vez.

¿Cuántos hijos tiene Ben Affleck y quiénes son?

Fue en octubre de 2004 cuando Affleck comenzó a salir con Jennifer Garner, sin saber lo que se avecinaba. Luego de una entrañable amistad, se comprometieron en 2005 y se casaron a mediados del mismo año.

En 2005 le dieron la bienvenida a su primera hija, Violet Anne; luego en 2009 la pareja tuvo a su segunda hija llamada Seraphina Rose Elizabeth; y en 2012 se convirtieron en padres por tercera vez, en esa ocasión de su primer hijo hombre, el pequeño Samuel Affleck Garner.

El actor estadounidense, Ben Affleck, es padre de tres hijos junto a Jennifer Garner; Violet Anne (16 años), Seraphina Rose Elizabeth (13 años) y Samuel (10 años).

