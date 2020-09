¿Cuántos hijos tiene la actriz y cantante Mariana Seoane?

México. Mariana Seoane es una actriz y cantante mexicana que ha triunfado como tal y se le ha visto actuar en importantes producciones entre México y Estados Unidos.Tiene una carrera en la que ha logrado destacar gracias a su belleza y talento, y quizá muchos se preguntan cuántos hijos tiene.

Mariana Seoane, quien es originaria de Ciudad de México (junio 1976) no ha tenido la dicha de ser madre y en varias entrevistas que ha dado a medios de comunicación ha compartido que no la hace una persona infeliz el hecho de no serlo.

Tiempo atrás, Mariana Seoane, cantante de temas como Me equivoqué y Mermelada, había expresado su interés de convertirse en madre, incluso reveló que había congelado sus óvulos, y también luego dijo que ya había renunciado a la idea de tener hijos.

Creo que ya no voy a ser madre; no. No sé, me perece que esas cosas las manda Dios y yo como que soy muy feliz así como estoy”, dijo a medios de comunicación en Ciuda de México meses atrás, según reporte en distintos portales de noticias.

Maríana Alejandra Seoane García es el nombre completo de la guapa artista y aunque ha tenido varias parejas sentimentales, no ha querido embarazarse y ha dedicado gran parte de su tiempo a su carrera artística.

Seoane, quien ha participado en telenovelas como Mi pequeña traviesa y Mañana es para siempre, en Televisa, declaró también en entrevista con medios de comunicación en Ciudad de México que sí tiene instinto maternal.

Cuando veo los hijos de mis amigas siento esa cosita, pero también pienso que todo eso lo manda Dios. Me siento una mujer muy sensible y comprometida con la vida misma, de ser una buena persona, de dar amor de mil formas", dijo.

Mariana debutó como actriz en 1995 en la telenovela de Televisa Retrato de familia al lado de Helena Rojo, Alfredo Adame y Julio Bracho, y al año siguiente formó parte de Canción de amor, telenovela que protagonizaron la fallecida Lorena Rojas y Eduardo Capetillo.

La famosa siempre ha estado vigente en el mundo del espectáculo, ya sea con su participación en telenovelas o con su música, y ahora en las redes sociales, donde no deja de compartir a sus fans cosas de su vida personal y profesional.

Y la música "enloquece" a Mariana Seoane

Mariana dio a conocer en 2004 su primero disco Seré una niña buena y rápidamente colocó en el gusto de sus seguidores temas como Que no me faltes tú, Atrévete a mirarme de frente y Me equivoqué.

Además ha grabado duetos con Julio Camejo, La Sonora Dinamita, el fallecido Juan Gabriel, Cynthia Rodríguez y el grupo Ilusión, entre muchos otros.

