¿Cuántos hijos tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Eva y Mateo . Los pequeños gemelos de CR7 también tienen un origen repleto de misterio, ya que no se ha revelado más información sobre su madre biológica. Distintos medios de comunicación aseguran que se trata de un procedimiento de vientre de alquiler.

Cristiano Ronaldo Jr. El primer hijo del máster del fútbol es Cristiano, de actualmente once años; nació en junio del 2010 y hasta el momento se desconoce información sobre su madre biológica, ya que la custodia es exclusiva del padre y ha preferido no hablar sobre más detalles al respecto, de la misma manera, ha pedido respeto ante la situación.

Por otro lado, el futbolista portugués es padre de cuatro hijos en total ; Cristiano Ronaldo Jr., los gemelos Eva y Mateo, y la pequeña Alana. Hasta ahora se desconocen los nombres de sus futuros hijos. Mientras tanto, la pareja no para de presumir su proceso a través de las redes sociales.

De manera sorpresiva, a finales de 2021, Cristiano y Georgina dieron a conocer la grata noticia de que están en la espera de gemelos ; el segundo par de él y el primero de ella. A través de sus redes sociales evidenciaron su gran felicidad ante la noticia y los comentarios de apoyo no se hicieron esperar de parte de sus seguidores.

