¿Cuántos mexicanos están en la carrera por un Oscar? ¡Entérate!

México.- Muy cerca de la gala de los premios Oscar, en edición 2022, una de las premiaciones más importantes dentro del mundo del espectáculo, te contamos quiénes son los mexicanos que están nominados para sentir un gran orgullo en su competencia por la famosa estatuilla dorada.

El próximo domingo 27 de marzo se llevará a cabo la edición número 94 de los premios Oscar, que serán transmitidos en México a partir de las 17:00 horas (Hora centro) ¡No te los puedes perder!

Guillermo del Toro

El director mexicano Guillermo del Toro lidera las nominaciones en los premios Oscar en cuatro categorías: Mejor Película, Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario y Mejor diseño de producción por su trabajo en la película El callejón de las almas perdidas.

Carlos López

Fue su nominación a Mejor película animada por Raya y el último dragón lo que llevó a Carlos López a la entrega 94 de los premios Oscar compitiendo contra Encanto, Flee, Lucea y The Mitchells vs. The machines.

Ivel Hernández

La mexicana Ivel Hernández es una de las grandes sorpresas para esta entrega, ya que forma parte del equipo de producción de una de las películas más importantes del último año: "Duna". La artista forma parte del equipo de efectos visuales.

Eugenio Derbez

Todo un ícono de México, Eugenio Derbez también hará presencia de cierta forma en los Oscar, pues trabajó en la película CODA: Señales del corazón y está nominada a tres categorías; Mejor película, Mejor guion adaptado y Mejor actor de reparto.

Salma Hayek

Otro gran ícono de México que ha logrado un gran éxito en Hollywood es la veracruzana Salma Hayek, quien no ha logrado una nominación a los premios Oscar, pero al igual que Eugenio, su película "House of Gucci", compite en la categoría de Mejor maquillaje y peinado.

