¿Cuántos millones de dólares tiene Belinda en su fortuna?

La joven cantante del pop Belinda, no solo tiene millones...de seguidores en sus distintas cuentas de redes sociales, sino también varios millones de dólares en sus cuentas bancarias. Los ingresos de la también actriz nacida el 15 de agosto de 1989 en Madrid, España, no solo provienen de la música, sino también de otros proyectos que ha llevado a lo largo de su trayectoria.

De acuerdo con el portal "People with money", la novia del cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal, su fortuna asciende a 185 millones de dólares. Asimismo menciona que Belinda tiene estos millones repartidos en inversiones, bienes inmobiliarios, respaldos lucrativos y más.

Cabe mencionar que la cantante de temas como "Boba niña nice", "Egoísta", "El baile del sapito" y muchas más, lideró el ranking de la lista anual de los 100 mejores cantantes pagadas en todo el mundo. Según las cifras del portal antes mencionado, la ex novia del futbolista mexicano Giovani Dos Santos, entre el 2019 y 2020 obtuvo 30 millones de dólares entre publicidad, ingresos residuales pagos por adelantado, etc.

Si bien Belinda tiene mucho sin lanzar nueva música, se mantiene activa en su faceta como empresaria. Anteriormente inauguró su famoso cantabar "La Chismosa" y diseñó una exitosa línea de calzado. Además ha sido imagen de reconocidas marcas como Dolce & Gabbana, Vianney y Coca-Cola, lo que le ha generado otras fuentes de ingresos.

Belinda se mantiene activa en sus redes sociales, donde comparte con sus miles de seguidores los proyectos más recientes que está llevando a cabo, su día a día, alguno de los momentos junto a su novio Christian Nodal y más. Hace unos días compartió una pena que le estaba causando mucha tristeza, la muerte de su amado perrito chihuahua Gizmo.

Nunca pensé que llegaría el día en qué me iba a tener que despedir de ti, me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto, me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mi.