Cuántos premios ganó Marilyn Monroe durante su carrera

Marilyn Monroe es quizá el ícono femenino más grande de los últimos 100 años, pues tras darse a conocer en el mundo del espectáculo, la bella rubia se convirtió en la mujer más deseada de la historia, pues fue vinculada a hombres famosos y poderosos como lo fueron el presidente John Fitzgerald Kennedy y su hermano Bobby.

Aunque sus polémicas amorosas son más recordadas, Marilyn Monroe formó una importante trayectoria como actriz, pues en su corta carrera cinematográfica, llegó a rodar 29 películas que la hicieron merecer diverso galardones.

Algunas de las actuaciones más recordadas de Marilyn Monroe son por las películas; "Los caballeros las prefieren rubias y "La tentación vive arriba".

Si bien la famosa rubia eterna no ganó ningún premio Oscar, durante su carrera ganó galardones del Globo de Oro y premios Bfta.

Premios que recibió Marilyn Monroe

Globos de Oro

-1957 Mejor Actriz - Comedia o musical - Bus Stop - Candidata

-1960 Mejor actriz - Comedia o musical - Some Like it Hot - Ganadora

-1962 Actriz favorita - Ganadora

Premio David de Donatello

-1958 Mejor actriz - El príncipe y la corista - Ganadora

Premios BAFTA

.1958 Mejor actriz extranjera - The Seven Year Itch - Candidata

.1969 Mejor actriz extranjera - El príncipe y la corista - Candidata