Cuarta temporada de "Anne with an E" no sería la misma sin Andrea Arruti

Fanáticos de la serie en Netflix "Anne with an E", están llevando a cabo una intensa campaña en redes sociales para que haya una cuarta temporada. La última temporada se lanzó en el "gigante del streaming" en enero pasado y aunque todavía quedaba mucho por cubrir en futuras temporadas, tanto CBC como Netflix no se renovaron para una cuarta temporada.

Fans esperan que con todo el "ruido" que están haciendo en redes sociales, tanto CBC como Netflix lleguen a un acuerdo para una cuarta temporada de "Anne with an E". Ante lo que podría ser una posibilidad, varios seguidores de esta historia también han manifestado que una nueva temporada no sería la misma sin la voz de la actriz Andrea Arruti.

La actriz de doblaje Andrea Arruti, quien daba su voz al personaje de "Anne" en la versión en español, murió a los 21 años de edad el pasado 14 de enero de 2020, como consecuencia de una complicación respiratoria que debilitó su cuerpo.

De acuerdo con la familia de Andrea, le cuerpo de la actriz se debilitó a lo largo de varios meses y durante ese tiempo, "se procuró por su bienestar y fue debidamente atendida por especialistas. Por su parte, ella hizo todo lo que estuvo a su alcance para atender su estado de salud y cumplir con sus compromisos familiares, escolares y profesionales de manera normal".

¿Por qué se canceló una nueva temporada de "Anne with an E"?

Fue el 25 de noviembre de 2019 cuando Netflix dio a conocer el estreno de la tercera temporada y a su vez, informó que se trataba de la última de esta historia producida por Northwood Entertainment y creada por Moira Walley-Beckett.

Aunque el gigante del streaming no detalló los motivos de la cancelación de "Anne with an E", la creadora reveló que la decisión no fue tomada por el equipo creativo, sino por CBS y Netflix. En su cuenta de Instagram comentó lo siguientes:

Queridos fans y amigos de 'Anne with an E', disculpas por la triste noticia de Netflix/CBC de hoy, ojalá pudiera ser diferente, pero no lo es. Hemos alcanzado el final de la carretera a Green Gables después de tres temporadas maravillosas.

"Mi corazón pesa, pero estoy tan orgullosa de la serie, tan orgullosa de mi talentoso reparto, equipo, guionistas y directores por trabajar juntos tan apasionadamente para llevar mi visión de Anne a la vida. Me siento agradecida y humilde por esta experiencia y me siento bendecida realmente por haber tenido esta oportunidad de compartir esta bella y profunda historia con todos ustedes, mis espíritus gemelos, sé que han amado esta serie tanto como yo y se lo agradeceré por siempre jamás".

