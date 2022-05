Cuarzos y moneda de platas, los amuletos que usaba Vicente Fernández para protegerse de las brujerías

Debido a este síndrome, el esposo de Doña Cuquita tuvo otros problemas de salud, permaneciendo más de cuatro meses en el hospital, de donde ya no salió con vida. Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años de edad .

"Hay quienes dicen que en el borde del rancho enterraron cristales y piedras como cuarzos para que siempre hubiera suerte, y que don Vicente tiraba monedas de plata, de las de onza, para que no faltara el dinero, y arriba le ponían el piso", comentó la persona antes mencionada.

Al estar llegando a la cima del éxito, las envidias no se hicieron esperar para el papá del también cantante Alejandro Fernández, "El Potrillo" .

Suele pasar que con la llegada del éxito a la vida de una persona, las envidias y las malas vibras no pueden faltar. Al parecer, Vicente Fernández usaba algunos amuletos como cuarzos o monedas de plata , para protegerse de cualquier brujería y de todos los malos deseos.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

