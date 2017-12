Cuatro mosqueteros mexicanos en Broadway

Por primera vez la imagen de Bianca Marroquín adornó las marquesinas de Broadway anunciando su participación en el musical Chicago, en abril de este año.

Un gran logro después de 15 años de trabajo en la meca del teatro, sobre todo para la primera mexicana en encabezar una puesta en escena en Estados Unidos.

Ella sabe que sus logros han hecho que las miradas volteen a ver al talento nacional en los últimos tiempos.

“Es un honor que la vida me haya otorgado este rol, desde que me lo dieron, que fue a los 25 cuando recibí a Roxy, me cayó el veinte y acepté la responsabilidad de ser la primera mexicana que cruza de México a Broadway y que ahí sigo, tratando de abrir camino para las nuevas generaciones”, expresó la actriz mexicana.

Antes de dejar México, Bianca Marroquín ya tenía un importante historial en los escenarios, con montajes como La novicia rebelde y la versión mexicana de Chicago, la cual la llevó a protagonizar esta obra en Broadway.

Actualmente ya hay otras figuras haciendo historia en esta importante industria, no sólo por ser mexicanos sino por formar, junto con Bianca, un equipo de ensueño equivalente al que Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro han formado en el cine internacional; ellos son Jaime Camil, Mauricio Martínez y Jaime Lozano.

“Yo creo que sí somos un gran equipo, en un año Jaime y Bianca hicieron historia en Chicago, ahora yo soy el tercer mexicano en menos de un año en protagonizar un musical ahora con On your feet!

Pero Jaime Lozano, productor, escritor y compositor, que se está forjando un lugar muy importante en ámbito teatral estadounidense, explicó que la clave para que esto esté sucediendo es el trabajo en equipo.

Esto ha quedado en claro con varios ejemplos; Mauricio aceptó protagonizar en 2016 un musical hecho en su totalidad por mexicanos, Children of salt, historia que, entre otras cosas, escribió Jaime Lozano, y que fue la triunfadora en el New York Musical Theatre Festival, pero esa ocasión fue un ganar-ganar para ambos.

“Ese musical me abrió las puertas porque me vinieron a ver críticos, productores, directores de casting pusieron sus ojos en mí, de ahí me invitaron a hacer Evita en Kansas, luego me invitaron a hacer el casting para On your feet! Y se fueron dando las cosas”, señaló Martínez.