Cuenta de Sammy Pérez en el hospital alcanza el millón de pesos y sigue grave

México. La salud del comediante Sammy Pérez empeora, lo da a conocer su representante Erick de Paz en el programa de televisión Venga la Alegría, además ya deben en el hospital casi un millón de pesos.

De Paz refiere que Samm podría tener una diálisis, puesto que además de haberse contagiado de Covid-19 es diabético y a causa de ello su salud se ha visto seriamente afectada.

En días pasados De Paz compartió en Instagram que a Sammy le detectaron un hongo en uno de sus pulmones y por eso su salud se deterioró, sin embargo tiene fe en que pueda recuperarse.

Estaba estable, ahora está delicado y en uno de los pulmones se encontró un hongo. Sammy es diabético y eso obviamente complica más la situación", dice Erick en Venga la Alegría.

Respecto al dinero que deben en el hospital por los servicios médicos, De Paz comparte también que cada día crece la cuenta y están viendo cómo obtener dinero para ponerse al corriente con los gastos.

El doctor nos advirtió desde el primer momento que si lo iban a intubar eran 80 mil pesos diarios más gastos médicos. Yo creo que ahorita vamos rozando al millón."

El representante de Sammy pide a amigos y fans que hagan oraciones para una pronta recuperación, puesto que verlo fuera de peligro y nuevamente entre ellos es lo que más desean.

Sammy se dio a conocer e hizo muy popular en los años noventa, tras participar en varios programas de televisión junto al actor y productor Eugenio Derbez, en programas como XHDRBEZ y Derbez en Cuando.

