¿Cuernos? 4 famosas mexicanas que fueron infieles

México.- La infidelidad es un tema muy interesante para conversar, pues siempre, sin importar el círculo social, escucharás opiniones diversas al respecto. Algunas personas muestran dolor, otras enojo y hay quienes confiesa serlo sin problema alguno, por ello, a continuación te daremos una lista de famosas mexicanas que han puesto los cuernos.

Algunas de las figuras públicas que leerás no te sorprenderán, pues sus historias van muy ligadas a la personalidad que manejan cotidianamente, tal es el caso de de la cubana Niurka Marcos.

Pero no todas lo son, pues también conocerás la historia de otras que si bien, no pueden ser juzgadas por cometer un error como los seres humanos que son, sí sorprenden al ser infieles cuando muestran una cara radicalmente distinta. Sobre estos nombres no diremos mucho más en busca de no arruinar tu sorpresa.

Niurka Marcos

Iniciaremos con broche de oro, pues, quién no conoce algunas de las polémicas más fuertes de la cubana. Antes de todo es importante destacar que la ex aventurera estuvo casada con el productor de televisión Juan Osorio, con quien incluso procreó a Emilio Osorio, su hijo.

La polémica entre los dos mencionados nace cuando la misma vedette reveló que mantuvo relaciones sexuales con el productor de la telenovela "Sueño de amor", mientras este se encontraba casado con Emireth Rivera. Aunque esto no sea una infidelidad directa de ella, es una acción considerada como "negativa" o "carente de valores" por muchas personas.

Y si creíste que su historia terminó ahí, la actriz Cynthia Klitbo, reveló en marzo de 2020 que Niurka Marcos fue infiel a Juan Osorio con quien fuera su pareja, el actor y modelo Bobby Larios.

Mayrín Villanueva

La primera famosa mexicana de la lista que siempre tuvo una imagen pública intacta según las normas sociales impuestas en la sociedad, la cual quedó manchada cuando conoció los encantos del actor que hasta la fecha es su pareja, Eduardo Santamarina.

La actriz que da vida a "Silvia" en la popular serie de Televisa, "Vecinos", confesó en entrevista para el programa "Hoy" que fue infiel a su ex esposo Jorge Poza. "Nos separamos porque yo empecé a andar con Eduardo", dijo.

Agregó que conoció al "Huarache", "Chapulín" (términos usados para referirse a quienes bajan la pareja) cuando ambos compartían pantalla en la telenovela “Juan Querendón". Agregó que no fue durante la producción que iniciaron "a andar", pero que sí se enamoró e inició su conexión.

Ingrid Coronado

La polémica con la guapa conductora mexicana siempre ha estado latente a pesar de ser una personalidad con bajo perfil. Con relación a su infidelidad, fue su ex novio y ex integrante el grupo Garibaldi, Charly López, quien negó que ella le fuera infiel con Fernando del Solar, rumor que nunca se detuvo.

La revista "TV Notas" en su momento también hizo crecer la polémica, pues acusó a Coronado de ser infiel a Del Solar con Alfonso de Anda cuando estos dos últimos eran compañeros en el programa "Venga la alegría".

Florinda Meza García

La exesposa de Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", se vio involucrada en polémicas amorosas desde su juventud, cuando aún el internet no estaba presente y no documentaba absolutamente todo lo sucedido.

Su historia inició cuando la conocida por su personaje, "Doña Florinda", tenía 22 años, 20 menos que Chespirito, y este último se encontraba sacado y con seis hijos con Graciela Fernández.

Fue entonces cuando según palabras del mismo "Chavo del 8", la “relación con Graciela se había ido deteriorando paulatinamente“, mientras “la esencia de Florinda me iba inundando cada vez más”. Todo esto según su libro autobiográfico "Sin querer queriendo".

Esto desembocó en una relación entre Gómez Bolaños y Meza García, sin embargo es de conocimiento público que antes de concretarse ese romance, la popular actriz que recientemente participó en la película "Dulce familia", mantenía relaciones amorosas con el actor intérprete de "Quico", Carlos Villagrán.

Esto, según los rumores que permanecen desde la época, fue uno de los puntos para que la relación del antes mencionado con el escritor, guionista, poeta y actor que recibió su apodo por el dramaturgo William Shakespeare, nunca fuera la mejor.