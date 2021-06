Cuerpazo que se carga Yuliana Preciado, la hija de Julio Preciado, y todo porque será cantante

México. Yuliana Preciado, la hija menor del cantante mazatleco Julio Preciado, sorprende en Instagram con algunas imágenes suyas, puesto que luce increíble cuerpazo a sus 21 años de edad.

Yuliana ha hecho público que pronto se dará a conocer como cantante y lo confirma su famoso papá en entrevista con Ventaneando, además él dijo que por eso ella se hizo unos "arreglitos".

Sin especificar en qué consistieron esos "arreglitos" a los cuales se sometió su guapa hija, Julio se limita a mencionar que está tan contento como ella porque ya viene su presentación oficial como cantante.

Seguramente el que Yuliana se haya decidido a lucir un aspecto físico diferente tiene qué ver con el hecho de que desea lucir saludable y lo más espectacular posible en el inicio de su carrera musical.

Un lugar en el que nunca me imagine estar, emocionada por lo que se viene", escribe Yuliana en el título de un post reciente donde se aprecia en un estudio de grabación.

Al parecer es el mismo Julio Preciado quien produce el primer disco de Yuliana, pero al momento ninguno de los dos ha compartido qué canciones grabaron y cuál será su carta de presentación en su lanzamiento musical.

En la misma entrevista con TVyNovelas Yuliana citó que su famiia la apoya en su sueño de ser cantante, algo que tiene en mente desde hace varios años, y su hermano César es quien más la anima y motiva.

Obviamente será banda porque me crié con esa música y la amo, pero no descarto cambiar a otro género. Yo soy muy cambiante, me gusta de todo, desde reggaetón, rap, pop."