¡Cuidado Yanet García! Ninel Conde abre su cuenta de OnlyFans y promete contenido nunca antes visto

La ex pareja sentimental del empresario Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel, estuvo en el programa "El Gordo y la Flaca" de la cadena estadounidense Univisión, donde mencionó que cuando las personas oyen el nombre de este sitio web, "piensan que solamente es contenido explícito o desnudos, hay mucho contenido que se puede hacer, fotos obviamente sexys, un poquito más de lo que haces en redes sociales".

Ninel Conde aseguró que el contenido en su cuenta de OnlyFans , "no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo ¿Se unirán a mi club de contenido exclusivo?".

Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando, podrán ver contenido exclusivo y de calidad en onlyfans.com/ninelconde, como este sneak peak que les dejo.

"Mis bombones, ahora sí…tenemos OnlyFans", expresó en sus redes sociales la ex novia del cantante José Manuel Figueroa, hijo del fallecido cantautor Joan Sebastian. Desde hace unos meses, el llamado "Bombón asesino" había prometido a sus fieles seguidores, que abriría una cuenta en dicha plataforma creada por el empresario británico Timothy Stokely.

La actriz mexicana de telenovelas y cantante Ninel Conde , sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar la apertura de su cuenta en OnlyFans , uniéndose a otras famosas como Yanet García, la ex chica del clima del programa "Hoy", quienes se han unido a esta plataforma para compartir contenido atrevido y todas las personas que quieran acceder a este, deben pagar una suscripción.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.