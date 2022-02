"Cuídate cuando cruces la puerta", la terrible experiencia del actor Joaquín Cosío con el narcotráfico

Hace varios años el mexicano Joaquín Cosío, uno de los actores más reconocidos y respetados de la industria cinematográfica, protagonizó junto a Damián Alcázar, la película "El Infierno", dirigida y producida por el cineasta Luis Estrada. En dicho filme que refleja el mundo del narcotráfico en nuestro país, dio vida a "El Cochiloco" quien es un miembro del cártel "Los Reyes del Norte".

En una entrevista con Yordi Rosado, el actor Joaquín Cosío de 59 años de edad y originario de Tepic, estado de Nayarit, México, contó que la película antes mencionada le valió muchos aplausos y reconocimiento, pero también le dejó unas experiencias nada agradables. El histrión reveló haber recibido una amenaza de muerte de parte de un presunto delincuente.

Contó que en una ocasión, en un bar de Ciudad Juárez, Chihuahua, un hombre lo estuvo hostigando hasta el punto de infundirle temor.

"Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice: 'quiúbole', se me acerca y 'qué pasó, cómo te va', luego se iba y regresaba".

La tercera o cuarta que regresó hacia el actor, "yo estaba que me moría". Aseguró haber estado temblando, cuando de un momento a otro, esta persona se voltea para decirle: "'cuídate cuando cruces la puerta', imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas".

Posteriormente, salió con muchísimo temor de ese bar, al que había ido en compañía de un amigo y su novia.

Asimismo, Joaquín Cosío recordó otra anécdota ocurrida en un bar en Zacatecas, donde se encontró unos narcotraficantes, quienes le dijeron que ellos si eran los de verdad, no como su personaje de "El Cochiloco" en la película "El Infierno".

"Llegan unos jovencitos, esa es la frase más escalofriante que me han dicho: 'nosotros somos los dé a de veras', ha sido uno de los momentos más". Ante esto, el protagonista de otras películas como "Matando cabos", se fue de inmediato de aquel bar.

Leer más: Cynthia Klitbo ofrece disculpas a Angélica Rivera por "ventilar" su vida privada

Cabe mencionar que Joaquín Cosío ha formado parte del elenco de otras exitosas producciones, como la serie original de Netflix "Narcos: México", así como de la película "El Escuadrón Suicida", basada en el equipo de antihéroes de DC Comic.