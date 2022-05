"Cuiden a su mamá, no es eterna", Mónica Márban, amiga de Silvia Pinal preocupada por su salud

El regreso a los escenarios de la actriz mexicana Silvia Pinal, a sus 90 años de edad, ha dado mucho de que hablar. Durante el estreno de la obra de teatro "Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!", el público y los medios de comunicación vieron a la Matriarca de la Dinastía Pinal con problemas de habla y de movilidad.

Recientemente, se llevó a cabo la presentación de puesta en escena en Teatro Silvia Pinal en la Ciudad de México, evento al que asistió Doña Chivis, sin embargo, por unos problemas de salud, no pudo subir al escenario y momentos después, fue retirada del lugar en medio de un zafarrancho que provocaron los reporteros de espectáculos, en busca de unas declaraciones de la llamada "última diva del cine mexicano".

En una entrevista para el show "Sale el sol" de Imagen Televisión, la actriz Mónica Márban expresó su preocupación por la salud de su amiga Silvia Pinal. Dijo que las imágenes que vio de la célebre estrella de la época de oro del cine mexicano, en la obra "Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!", le provocaron mucha tristeza.

Yo qué más quisiera que estar a su lado y abrazarla, y ¿qué les puedo decir? Me da mucha pena lo que está pasando.

Mónica Márban es de la opinión de que los familiares de Silvia Pinal, no deberían exponerla de esta manera. "No hay necesidad, yo estoy de acuerdo que ella quiera estar con su público y salir y esto y lo otro, pero si no es el momento, no es el momento, yo creo que para todo hay un momento".

Asimismo, criticó a Iván Cochegrus, productor de la obra de teatro antes mencionada. Externó que tanto él como las personas cercanas a la actriz, insisten en que Doña Chivis está muy feliz con estar en "Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!", sin embargo, ella no la ha visto para nada feliz.

Insinuó que el regreso de Silvia Pinal a los escenarios, podría tener otros intereses para el productor y Luis Enrique Guzmán, hijo de la histrionisa. "Yo lo conocí (a Iván Cochegrus) hace muchos años en Veracruz, pero luego como la humedad se fue metiendo y ahora ya es el gran amigo de la familia, de Luis Enrique y de ella, y por el cariño que le tiene por eso hizo su obra, pero pues yo creo que también hay otros intereses".

Mónica Márban envió este mensaje a los hijos de Silvia Verónica Pasquel Hidalgo (nombre real de la actriz de cine, teatro y televisión), "lo único que les deseo es que cuiden a su mamá porque no es eterna, que la saquen pero a pasear, no a trabajar".