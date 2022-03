Cumpleaños de Suga: mensajes de ARMY, la inédita foto de BTS y la imagen junto al bebé de Halsey

Hoy no es un día cualquiera para el ARMY de BTS. Uno de los fandoms más grandes del mundo está de celebración, al conmemorarse del cumpleaños número 29 de Suga. Cabe mencionar que el rapero, compositor y productor surcoreano, festeja su natalicio preparándose para los tres conciertos presenciales "BTS Permission To Dance On Stage - Seoul", que se llevarán a cabo en el Estadio Olímpico de Seúl, Corea del Sur. El primer show se realizará en las próximas horas.

Min Yoongi, nombre real del integrante de Bangtan Sonyeondan, ha recibido muchas felicitaciones y mensajes de amor de parte de ARMY, así como de sus amigos y compañeros de la banda. El joven Idol también fue felicitado por la cantante, compositora y activista estadounidense Ashley Nicolette Frangipane, mejor conocida como Halsey.

Es una tradición en los cumpleaños de los miembros de BTS, que ellos mismos publiquen embarazosas fotografías del festejado y mensajes con un buen sentido del humor. RM, líder de la agrupación, escribió en Twitter: "feliz cumpleaños woopa-nim".

Namjoon hizo referencia a Wooper, el pokemón que, de acuerdo al líder de BTS, se parece a Suga.

La felicitación de RM.

Por su parte, J-Hope, quien al igual que RM y Suga, forma parte de la rap line de Bangtan, publicó el siguiente mensaje junto a unas fotografías del cumpleañero: "felicidades a nuestro dulce, dulce Suga-hyung". En un hashtag expresó: "porque Yoongi es mi estrella y mi universo". Simplemente adorable.

Hobi describió a Yoongi como su estrella y universo.

Y con motivo del cumpleaños de Yoongi, Hobi publicó en Weverse una fotografía inédita de BTS, la cual ya se encuentra guardada los dispositivos móviles de sus millones de fans. El también compositor, productor y bailarín, contó a ARMY que mientras buscaba fotos de Suga, se encontró esta antaña imagen.

Mientras buscaba fotos de Yoongi hyung, encontré una foto que da la sensación de ser una foto de una excursión de secundaria, me estoy riendo. Pero, ¿por qué Yoongi hyung no está ahí?

Cabe mencionar que esa imagen mostrada por el Idol, es de un viaje que realizó BTS a Malta (archipiélago del Mediterráneo central que se ubica entre Sicilia y la costa de África del Norte), para la filmación de la tercera temporada de "Bon Voyage". Una ARMY le respondió a Hobi, con respecto a su pregunta sobre por qué no estaba en la foto antes mencionada: "creo que es porque tuvo que regresar a Corea... ¿verdad?".

En un episodio de aquel "Bon Voyage", Suga dice que por motivos personales, debía volver a Corea del Sur.

La inédita foto de BTS compartida por J-Hope.

Suga con un bebé en brazos, lo más tierno que ha visto el ARMY de BTS

Otra publicación que ha causado gran furor entre ARMY, con motivo del natalicio del rapero de BTS, fue la fotografía de Suga junto al bebé de Halsey.

En las stories de su cuenta en Instagram, la cantante estadounidense publicó una foto de Yoongi con su pequeño hijo Ender Ridley Aydin en brazos. Esta imagen ha enternecido al fandom. "Feliz cumpleaños gemelo".

Suga junto a Halsey y su bebé.

Recordemos que Halsey tiene la enorme fortuna de ser amiga de "Los chicos a prueba de balas". En abril de 2019, BTS lanzó "Boy with Luv" con su colaboración, tema principal del EP "Map of the Soul: Persona". Posteriormente, ella grabó "SUGA's Interlude" con el Idol, la cual forma parte de su tercer álbum de estudio "Manic".

Al ver esta fotografía, el ARMY se pregunta cuándo fue tomada. Este encuentro de BTS y Halsey o solo con Suga, ocurrió a fines del año pasado, cuando la agrupación surcoreana estuvo en Los Ángeles, California, Estados Unidos, para asistir a los American Music Awards y para los cuatro conciertos que dieron en el SoFi Stadium. Ashley Nicolette asistió a uno de los shows.

Leer más: Cuando Suga balconeó al ARMY de BTS, revelando el porqué les gusta el performance de "Silver Spoon"

Por otra parte, ARMY hizo trending topic varios hashtags como #HappyBirthdaySUGA, #OurFirstLoveYoongi, #SUGAourGeniusProducer, #SUGA_BDAY, #HappyBirthdayYoongi y otros más, los cuales fueron usados en los muchísimos mensajes que le han mandado por redes sociales.

"Feliz cumpleaños Min Yoongi, te deseo un año en el que tus sueños se hagan realidad. Gracias por ser el increíble artista y ser humano que me alienta a seguir con mis sueños", es uno de las tantas felicitaciones en Twitter.

¡Mis mejores deseos Suga, hoy y siempre! ¡Mantente saludable!