Cuna de Lobos recibe sus primeras críticas tras estreno

El día de ayer por fin estreno la teleserie Cuna de Lobos, producida por la Fabrica de los Sueños, de Televisa donde la historia que cautivó a millones hace varios años, volvió a relucir pero con un elenco de primera encabezado por Paz Vega.

Es por eso que Twitter se convirtió en un campo de batalla entre los usuarios, pues comentaron su experiencia al ver el primer capitulo del esperado proyecto que estuvo en vuelto en la polémica pues a muchos les molestó que el papel de Catalina Creel lo haya hecho la actriz española.

"Paz Vega una gran actriz, eso nadie lo duda; pero no es, ni será jamás #CatalinaCreel", "Con pasión y con respeto, para ustedes, público de la televisión. #CunaDeLobos Y por lo que me toca, con mi corazón para tí má...", "#CunaDeLobos no es Cuna de Lobos, es la desesperación de #Televisa echando mano de un éxito de hace 30 años, para tener “raiting”", escribieron los usuarios de la nueva adaptación.

Por si fuera poco muchos han dicho en reiteradas ocasiones que Laura Zapata era la candidata perfecta para encarnar a la legendaria villana que marcó la historia de las telenovelas en México sobre los antagonistas de las historias.

Cabe mencionar que otro nuevo proyecto se avecina y se trata de la nueva versión de Rubí la cual será encarnada por Camila Sodi, quien también ha sido muy criticada, pues aseguran que el papel que tendrá le queda muy grande pues Bárbara Mori realizó un excelente trabajo que pocas podrán hacerlo mejor de acuerdo con internautas.

Recordemos que Paz Vega se ha defendido en más de una ocasión debido a los ataques que ha sufrido por parte de haters en redes sociales pues le han dicho que no les parece justo que una actriz española encarne a un personaje que fue demasiado importante para México.

Yo considero que 'Cuna de Lobos' es un clásico, y como un clásico que es, yo creo que los clásicos no tienen fronteras, dijo Catalina en una entrevista.